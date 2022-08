Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del martes 2 de agosto, según tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 2 de agosto, y también las predicciones de ayer, 1 de agosto. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás conocer algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de hoy, martes 2 de agosto del 2022

ARIES (marzo 21-abril 20)

Encuentras la solución a temas complicados de resolver, ahora tu gestión será más eficiente y productiva. En el amor, no permitas que la desconfianza te siga distanciando de tu pareja.

TAURO (21 de abril al 21 de mayo)

La recarga que sientes te obligaría a buscar apoyo. Hoy contarás con la ayuda necesaria y avanzarás. A pesar de la actitud impulsiva de tu pareja, tomar acciones radicales no sería la solución.

GÉMINIS (22 de mayo al 21 de junio)

Descartarás algunas ideas y planificarás nuevas estrategias que te permitan concretar tus proyectos. Retomas contacto con alguien que despertará pasiones. No dejes que ellas te dominen.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Tendrás que lidiar con alguien que no coincide con tus ideas. No conviene caer en polémicas. Esa persona actúa con inmadurez y eso altera tu estado emocional. Tienes que alejarte.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

A pesar del exceso de responsabilidades, tendrás el ingenio y la capacidad para manejarlo todo. Ahora que analizarás fríamente esa situación amorosa, comprobarás lo conveniente del distanciamiento.

VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Hay personas que intentarán contaminar tu mente con ideas negativas, sé indiferente y lucha por tus proyectos. En el amor, no es el momento de insistir, ambos necesitan recuperar espacios.

LIBRA (24 de septiembre al 23 de octubre)

Es posible que muera un proyecto, pero para comenzar otro donde encuentres más alianzas y apoyo. Podrías explotar con alguien que no tiene el deseo de dañarte, controla tu temperamento.

ESCORPIO (24 de octubre al 22 de noviembre)

Algo que parecía gestionarse rápidamente empieza a dilatarse, tienes que buscar asesoría. En lo sentimental, tomarás conciencia de los errores y empezarás a cambiar, todo irá mejorando.

SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Empiezas a tomar distancia de alguien dominante que ha intentado coartar tus tiempos y espacio. En lo laboral, te encargarán una labor importante. Es tiempo de mostrar tus talentos.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Termina la incertidumbre, llega una propuesta que te permitirá recuperar solidez y solvencia. La soledad te está haciendo madurar en lo emocional; se fortalece tu autoestima y seguridad.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

El plan que estás desarrollando para alcanzar tus metas no es del todo claro y si lo llevas a ejecución podría traerte problemas. Es mejor esperar y seguir estudiándolo para corregir errores.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Una falta de capitales o dinero te estaría complicando alguna gestión, no debes de paralizarte. Sabes del atractivo que ejerces sobre esa persona, no propicies nada que no puedas sostener.