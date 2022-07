Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del viernes 29 de julio, según tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 29 de julio, y también las predicciones de ayer, 28 de julio. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de hoy, viernes 29 de julio del 2022

ARIES (marzo 21-abril 20)

Algunas cosas que estaban acelerándose en lo económico se han vuelto a ralentizar. No pierdas el optimismo y plantea estrategias que te permitan salir de esta situación. Esfuérzate y lo lograrás.

TAURO (abril 21-mayo 21)

Esa persona con la que habías discutido tomará conciencia de sus errores y te buscará para aclarar las diferencias y conciliar. Vuelve la armonía y ese estado de tranquilidad que necesitabas.

GÉMINIS (mayo 22-junio 21)

Hay cosas que siguen estancadas y deberás de sacrificarte un poco más si quieres encontrar soluciones. Esa persona no está valorando todo tu esfuerzo. Evita aclaraciones, espera otro momento.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

El temor a equivocarte y perder está haciendo que no avances en esos planes que te llevarían al éxito. En lo personal, no te dejes contagiar por el pesimismo de las personas que te rodean.

LEO (julio 22-agosto 23)

Estarías haciéndote responsable de temas económicos ajenos, evita abusos y pon tus límites. No insistas con alguien que sabes no actúa con transparencia, es mejor tomar una distancia.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

La lentitud de algunos procesos estarían adormeciéndote, no pierdas la constancia y menos el optimismo. En el amor, podrías descuidar aspectos importantes de la relación, como la pasión.

LIBRA (septiembre 24- octubre 23)

Estarías desgastando tu energía en actividades que no muestran rentabilidad, sé más flexible y contempla otros caminos. En el amor, no insistas si esa persona no corresponde a tu entrega.

ESCORPIO (octubre 24-noviembre 22)

Es posible que cortes con una alianza y que esto suponga una repartición o división de capitales. En el amor, esa persona espera una señal de tu parte para acercarse. Toma una decisión.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Culminas una labor, recibirás reconocimiento y compensación por tu fuerzo, solo cuida tu dinero. Momentos armoniosos para la vida amorosa, habrá reconciliación, unión o nuevas conquistas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

La suerte estará a tu favor. Resuelves temas que te preocupaban y cobrarás un dinero pendiente. A pesar de los altos y bajos, las cosas empiezan a cambiar favorablemente en tu relación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Tu sentido práctico te permitirá resolver con inmediatez lo que parecía difícil de manejar, será un día productivo. Tu sensibilidad no te permite ser indiferente con los problemas de una amistad.

PISCIS (20 de febrero-marzo 20)

Decides prescindir de algunos gastos para solventar otras necesidades, tu buena administración te permitirá mantener equilibrio. En el amor, esa persona necesita de tu atención.