Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del domingo 24 de julio, según tu signo zodiacal

Horóscopo de hoy, sábado 23 de julio del 2022

ARIES (marzo 21-abril 20)

Empiezas el día con mucha energía. Tomarás el control de actividades que habías abandonado y las encaminas a la meta que deseas. Es posible una pequeña rutina de ejercicios en casa.

TAURO (abril 21-mayo 21)

El deseo por complacer a tus seres queridos te llevará a organizar tanto un almuerzo especial como una serie de actividades que te permita compartir espacios que se estaban perdiendo.

GÉMINIS (mayo 22-junio 21)

No es conveniente que los sentimientos se antepongan a la razón, tendrás el deseo de expresar lo que sientes sin filtrar contenidos, lo que no traería buenos resultados. Calma tus emociones.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Ahora que esa persona siente que te está perdiendo, decide acercarse. Es posible que sus palabras te conmuevan, pero será mejor mantener distancia para que puedas analizar objetivamente.

LEO (julio 22-agosto 23)

Sientes que esa persona no es sincera. Hoy le prestarás atención a cada una de sus acciones con la intención de encontrar detalles que confirmen tus sospechas. No lo hagas, será mejor dialogar.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trata de no imponer tu voluntad cuando tu punto de vista no es del todo compartido. Forzar a algunas personas a seguir tus ideas solo generaría incomodidades y esto no sería conveniente.

LIBRA (septiembre 24- octubre 23)

La sensación de abandono te hace pensar que todo está perdido, pero hoy todo cambiará. Conversarás con una amistad que te hará ver salidas inteligentes que jamás imaginaste; las mejoras llegarán.

ESCORPIO (octubre 24-noviembre 22)

No esperarás a que se te pida ayuda. Tu intuición te advierte que alguien cercano está pasando por un mal momento. Brindarás atención y un apoyo que se volverá indispensable. Te lo agradecerá.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Tienes que ser mesurado en tu alimentación, es posible que estés cometiendo algunos excesos que será necesario balancear. Todo tiene relación con tu estado emocional, busca el equilibrio.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Sé más paciente y moderado a la hora de comunicarte con tus seres queridos, hay quienes te sienten alterado y podrían evadirte. De ti dependen recuperar equilibrio y armonía a tu alrededor.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Tienes el control sobre esas pasiones que antes te gobernaban, lo que te permitirá alejarte de personas que te hacían daño emocionalmente. Hoy experimentarás paz y armonía interior.

PISCIS (20 de febrero-marzo 20)

No te conviene relajarte en medio de situaciones tensas que se viven en el hogar. Un familiar podría exigir más apoyo de tu parte y es importante que te organices para que puedas colaborar.