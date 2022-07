Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del sábado 9 de julio para cada signo del zodiaco

Revisa el horóscopo de hoy, 9 de julio, y también las predicciones de ayer, 8 de julio. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de hoy, sábado 9 de julio del 2022

Aries (marzo 21-abril 20)

Tú crees que esa persona ha complicado las cosas y es porque aún no eres consciente de los errores que has cometido. No caigas en pleitos y tómate el tiempo necesario para evaluar tu actitud.

Tauro (abril 21-mayo 21)

Aprovecharás el tiempo libre que tienes para estructurar ese proyecto que deseas realizar. Es posible que un familiar te necesite o te exija más atención. No te estreses, trata de entenderlo.

Géminis (mayo 22-junio 21)

Sabes que a esa persona le cuesta expresar sus sentimientos. Hoy hará el esfuerzo por acercarse y tratar de conciliar. No compliques las cosas con más indiferencia y escúchala, será lo mejor.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Será un día positivo, resolverás un problema que había preocupado a tu entorno familiar y esto te hará sentir bien. En el amor, esa persona siente tu distancia y buscará llamar tu atención.

Leo (julio 22-agosto 23)

Es posible que surja alguna pérdida de dinero si no estás atento a cada una de tus transacciones. En el amor, sabes que esa persona no vale la pena. Conviene tomar distancia y olvidarla.

Virgo (agosto 24-septiembre 23)

Hay alguien que te percibe dominante o impositivo con una persona joven o vulnerable y es posible que llame tu atención por eso. Cuida las formas con las que tratas a las personas que amas.

Libra (septiembre 24- octubre 23)

Es posible que estés juzgando equivocadamente a esa persona por actos que consideras superficiales o inmaduros. Ha llegado el momento de enfrentar y dialogar, hay mucho por aclarar.

Escorpio (octubre 24-noviembre 22)

La persona que quieres recuperar desconfía de tus intenciones. Tienes que encontrar una manera distinta de expresarte. Solo así su actitud cambiará y podrán reconciliarse, recuérdalo.

Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)

Ha llegado a tu vida una nueva oportunidad para enamorarte, pero tienes dudas en iniciar algo por pensar en esa persona del pasado. Tienes que cerrar ciclos y comenzar nuevas historias.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Tu mente está llenándote de imágenes falsas que te generan angustia. Controla tus pensamientos y no actúes por impulso. Cierras el día saliendo de casa, necesitas relajarte y distraerte.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Empiezas el día con una gran energía, esto te permitirá pensar nuevamente en todos los proyectos que habías abandonado por tristeza. Será un día muy positivo, te rodearán amigos y familiares.

Piscis (20 de febrero-marzo 20)

No podrás controlarte y buscarás a esa persona para aclarar los malos entendidos que se suscitaron. Encontrarás disposición para el diálogo y entendimiento. Cierras el día reconciliándote.