Horóscopo de hoy, martes 21 de junio: guía diaria de lo que te depara tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 21 de junio, y también las predicciones de ayer, 20 de junio. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo de hoy gracias a La República. En esta nota también podrás conocer algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y más. Sigue leyendo la nota para conocer todos los detalles.

Aries

21 de marzo al 20 de abril

No debes de insistir en llegar a un acuerdo con esa persona que no pretende negociar. Deja que pasen los días y se calmen los ánimos. Será lo mejor.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Es posible que se presenten gastos imprevistos y esto te obligue a tomar de tus ahorros o de un dinero que tenías destinado para otro objetivo. Paciencia, lograrás reponerte.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

Manejarás con mucha paciencia y estrategia un problema que se presentará en el día. Hoy resaltará tu sentido práctico y tu capacidad de gestión.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

Sabes que la actitud que tuviste con tu pareja no ha sido la correcta. Ahora deseas disculparte y recuperar aquello que los unió, pero noes el momento. Paciencia.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

Has cortado con situaciones o personas negativas, pero aún no logras liberarte del recuerdo que estas experiencias han dejado. No te quedes estancado en recuerdos nostálgicos y trata de olvidar.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

Estarías descuidando algunos pendientes laborales y esto, al parecer, sería notado por un superior que se caracteriza por su exigencia. Recupera la atención de antes y evitarás una llamada de atención.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

Alguien te hablará de un proyecto laboral que será muy favorable, pero tu temor a perder te llevaría a dudar de la oferta y descartarla. No descartes esta opción, será positiva y rentable.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Será un día desgastante. Tendrás muchas responsabilidades que atender, pero gracias a tu perseverancia y sentido estratégico lograrás solucionarlo todo y con éxito.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

No esperes a que las soluciones lleguen solas. Al parecer, tienes al frente una situación que requiere de inmediata atención y la estarías ignorando por no considerarla de urgencia. Mantente alerta y reestablece tus prioridades.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Aunque tu presupuesto no sea el que realmente necesitas, lo administrarás con mucha inteligencia y podrás cubrir con él todas tus necesidades. En el amor, no dejes que las dudas te detengan. Déjate llevar.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Hay cierta nostalgia que te hace mirar al pasado y recordar a esa persona que ya no te acompaña. Esto acabará pronto, pues ingresará a tu vida en poco tiempo alguien que sabrá llegar a ti y te hará olvidar toda mala experiencia.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Tendrás que negociar temas económicos o de negocios con una persona lenta para decidir y muy desconfiada. Pero gracias a tu habilidad, lograrás convencerla y conducirla a tus metas.