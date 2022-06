Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: ¿qué te deparan los astros del 20 al 26 de junio?

Inicia la semana con el horóscopo semanal de Mhoni Vidente, la popular astróloga que comparte e interpreta los designios de los astros para tu signo del zodiaco en temas de salud, trabajo, dinero y amor.

Horóscopo semanal de Aries del 20 al 26 de junio

Semana mágica para el signo del fuego, pues lograrás todos los objetivos que tengas en mente. Se acerca la renovación de tu contrato de trabajo, así que debes analizarlo a detalle y empezar una nueva era en tu vida. Recuerda que si haces caso a los comentarios negativos sobre ti, harás más fuertes a tus adversarios; aprende a ignorar, solo es envidia lo que tienen hacia tu persona.

Tus números mágicos son 13 y 22, y tu color de la abundancia es el rojo. En el tarot, tu carta es “La Muerte”, que significa enterrar el pasado y formar un mejor presente. Aleja amores tóxicos y amistades que solo están por interés.

Esta carta indica que transformarás tu vida para bien, en una época de progreso. El 22 de junio será tu mejor día, no lo desaproveches y arriésgate a hacer todas esas cosas que habías pensado desde hace tiempo.

Horóscopo semanal de Tauro del 20 al 26 de junio

Comenzarás desde cero durante esta semana, es decir, podrás obtener aquello que tanto esperas de tu trabajo o negocio, solo deberás acomodar tus actividades. El signo Tauro es terco por naturaleza y eso lo lleva siempre a buscar la abundancia en su vida, por lo que serán unos días de cambios positivos en ofertas laborales. Cuídate de un amor del pasado porque hablará mal de ti.

Recibes una invitación para salir de viaje por cuestión laboral y haces el trámite de un crédito bancario para el cambio de residencia.

El estrés es tu punto débil, así que sigue con el ejercicio. Tus números mágicos son 02 y 07, y tu color el azul. Tu mejor día será el 21 de junio. La carta del tarot de tu signo es “La Estrella”, que indica una semana de triunfos y la llegada de un nuevo amor muy compatible.

Horóscopo semanal de Géminis del 20 al 26 de junio

Saldrás de esos problemas que te aquejaban a lo largo de la semana. Tendrás la oportunidad que tanto esperas en cuestión laboral, es decir, un puesto de jerarquía y la llegada de un dinero extra. En estos días debes tener cuidado con los chismes de tu ambiente escolar o laboral, es mejor no comentar nada de nadie y evitar problemas.

Te sometes a una cirugía médica, pero todo saldrá excelente. Realizas el trámite de tu título o tesis universitaria. Ya no busques a ese amor; si no acude a ti, no le interesas. El 20 de junio será tu mejor día. Tus números mágicos son 19 y 33. Viste de amarillo, el color de la prosperidad.

Tu carta del tarot es “El Sol”, que te recomienda salir a caminar con los primeros rayos solares, lo que te ayudará a renovar energías positivas. No busques aceptación en los demás.

Horóscopo semanal de Cáncer del 20 al 26 de junio

Arranca una nueva era en tu signo, que, sin duda, te ayudará a realizarte en cuestión personal. Tu signo tiene la facilidad de ser un gran empresario y líder social por su carisma, así como su sentido para los negocios.

Evita ser tan confiado con las personas que te rodean, no todo mundo te desea el bien, diferencia de quienes realmente son personas leales. Encontrarás el verdadero amor y, si ya tienes pareja, tu relación sentimental seguirá de maravilla. Sales de viaje por los festejos con tus amigos. Recibes regalos que no esperabas.

Cuídate de las deudas del pasado y trata de arreglar tus asuntos legales. El 21 de junio será tu mejor día y tu color es el naranja. Tus números de la suerte el 06 y 11. La carta de tarot “La Fuerza” dice que no te rindas y no tengas miedo, la fuerza espiritual está de tu lado.

Horóscopo semanal de Leo del 20 al 26 de junio

Semana de mucho trabajo y juntas en tu entorno laboral. Habrá revisión de tus superiores, así que intenta dedicar todo el día a cuestiones de tu trabajo. Empezarás con tu rutina de ejercicio y una buena alimentación que te hará lucir excelente y ser el conquistador del zodiaco. Recuerdas a un amor del pasado, pero eso ya ocurrió y esa persona no era para ti.

Te invitan a un negocio junto a unos amigos y te empleas a ti mismo para obtener éxito. El 23 de junio será tu mejor día. Tus números mágicos son 01 y 09, y tu color de la prosperidad es el verde. En la carta del tarot tienes a “El Mago”, que indica que la energía cósmica positiva está a tu favor.

Tendrás un golpe de suerte en cuestión de juegos de azar. Tus amigos te invitan a salir de viaje para festejarte.

Horóscopo semanal de Virgo del 20 al 26 de junio

Las buenas noticias y sorpresas económicas llegarán a ti esta semana. Tu signo está en su mejor época, por eso te recomiendo este 21 de junio prender una veladora de color blanco y ponerte mucho perfume para estimular la suerte. Terminas de pagar tu carro y decides comprar uno más reciente; tu signo siempre quiere sentir que progresa en su vida.

Tus números de la suerte son 03 y 20. Tu mejor día será el 20 de junio y el color blanco será signo de prosperidad. En el tarot obtienes la carta “As de Bastos”, que asegura que tendrás una semana llena de oportunidades y que tu dinero rendirá de la mejor manera.

Haz inversiones, pues dicha carta indica que mejorará tu economía. También, te advierte que tienes enemigos ocultos y no debes ser tan confiado, por lo que debes protegerte con algunos rituales.

Horóscopo semanal de Libra del 20 al 26 de junio

Semana de tener nuevas ideas sobre tu trabajo, recuerda que tu signo siempre busca la estabilidad en todos los sentidos. Serán días de buenos proyectos de trabajo, solo cuídate de no platicar tus planes. Sigue con la dieta, a tu signo lo domina la conducta de comer sin hambre, piensa que necesitas un cambio radical para verte de lo mejor.

En el amor, te aconsejo dejarte querer y no ser tan dramático. En la carta del tarot te salió “El Loco”, tu carisma y calidez te hacen ser una persona llena de buenas energías, pero también te advierte no confiar tanto porque hay amores y amistades que te van a querer traicionar.

Pon una barrera de luz espiritual alrededor de ti para invocar a los ángeles protectores. Tendrás mucha suerte en juegos de azar con los números 00 y 23, tu color es el amarillo y tu mejor día el 21.

Horóscopo semanal de Escorpio del 20 al 26 de junio

Esta semana habrá buenas energías a tu alrededor, solo debes ser más ordenado en todo lo que realices para que te alcance el tiempo. No des tanta importancia a las críticas de personas que solo te envidian, tienes la fuerza para quitarte toda esa energía negativa con solo desearlo. Sales de viaje por trabajo y aprovechas para visitar a unos familiares.

Piensas en una relación más formal con tu pareja. Llega dinero extra para que pagues tus deudas, te aconsejo organizarte más en tus gastos. A los Escorpión solteros les va llegar un amor del elemento tierra.

En la carta de Tarot te salió “El Ermitaño”, tendrás toda la ayuda espiritual para salir de tus problemas y cualquier ritual te va funcionar. Tendrás un golpe de suerte el martes con los números 07 y 15, usa más los colores azul y verde. Tu mejor día es el 23.

Horóscopo semanal de Sagitario del 20 al 26 de junio

Semana de seguir con tus proyectos y formar un patrimonio para tu futuro. Buscas mejores opciones de trabajo, tu signo es el más fuerte para atraer el dinero, así que no desaproveches las oportunidades que se te presentarán. Sales de viaje por trabajo y visitas un familiar enfermo. Ten cuidado con tu celular, cuídalo para que no se te dañe.

Tendrás juntas de última hora por cambios de personal. En cuestiones de escuela, presentas un examen para entrar a la universidad o hacer una maestría. En la carta del tarot te salió “El Carruaje”, es tiempo de estar más en concentrado en tu futuro y realizar tus metas de vida.

Vas a encontrar la paz interior, aunque a veces eres muy drástico contigo y te castigas. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 35, tus colores son el naranja y blanco. Tu mejor día es el 22.

Horóscopo semanal de Capricornio del 20 al 26 de junio

Esta semana tendrás algunos problemas en el trabajo. Recuerda que tu signo te hace muy perfeccionista y te molesta que los demás no lo sean, esto provoca que te desesperes. Te recomiendo que trates de estar en paz y no buscar problemas donde no los hay. Días de hacer compras para tu hogar y pintar tu casa porque estás viviendo una muy buen etapa.

Los Capricornio con pareja tendrán unos días de pleitos y celos, traten de encontrar la mejor solución para tener paz. En la carta del tarot te salió el “As de Oro”, debes confiar en tu poder de decisión y avanzar en tu vida laboral, el éxito está en tus manos.

No debes atarte a complejos del pasado, tienes que avanzar y amar lo que tienes. Tu mejor día será el 21. Además, tendrás un golpe de suerte con los números 27 y 30 y tus colores de la abundancia son rojo y blanco.

Horóscopo semanal de Acuario del 20 al 26 de junio

Las energías de tu trabajo estarán muy revueltas esta semana, se avecinan cambios de puesto, así que trata de estar alerta. Haces cambios personales para retirar a seres tóxicos de tu vida. Tu signo nunca va estar solo y conocerás a personas más compatibles. Te proponen que vayas a vivir al extranjero para un nuevo trabajo o estudiar.

Cuídate de los problemas de nervios, te recomiendo hacer ejercicios de relajación. Tendrás exámenes en tu escuela, trata de aplicarte más en tus estudios. En la carta del tarot te salió “La Rueda de la Fortuna”, que te indica que la vida es una aventura en la que necesitas arriesgarte para conseguir lo que deseas y dejar tu estado de confort.

Recibirás nuevas oportunidades de trabajo que debes aceptar. Tus números de la suerte son el 10 y 17, tu colores el azul y amarillo. Tu mejor día será el 23.

Horóscopo semanal de Piscis del 20 al 26 de junio

Será una semana de suerte para tu signo, habrá cambios radicales en el trabajo, pero no olvides analizar todas tus opciones para crecer en lo económico. Pagas tu tarjeta de crédito y te pones al corriente con tus deudas. En cuestión de pareja, solo ten cuidado con las traiciones. Si ves que ya no se quieren, trata de platicar y darse un tiempo antes de que terminen muy mal.

Los Piscis solteros conocerán un amor compatible de Cáncer o Capricornio. En la carta del tarot te salió “El Mundo”, significa que tienes el poder de hacer los cambios necesarios, pero recuerda que existe el efecto mariposa y cualquier cosa, por pequeña que sea, repercutirá en toda tu vida.