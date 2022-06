Horóscopo de hoy y predicciones acertadas del lunes 20 de junio, según tu signo zodiacal

¿Cuáles fueron las predicciones para mi signo ayer, 19 de junio?

Aries

21 de marzo al 20 de abril

La persona que quieres tiene la intención de acercarse y aclarar las diferencias que tuvieron, pero te cuesta perdonarla y esto te hace prolongar la tensión. Es el momento de sanar tus heridas.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Surge un encuentro con alguien que llama tu atención. Es posible que todo se acelere por la emoción del momento y debes evitarlo. Por la noche, culminarás algunos pendientes laborales.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

Un tema ajeno a ti despertaría tensiones en el ambiente familiar. No te conviene generar opiniones o defender un punto de vista, ya que esto traería más conflicto y no sería favorable.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

Los ánimos entre tú y esa persona aún los predisponen a pleitos. Va a depender más de tu paciencia y el deseo por reconciliarte para que todo se calme. De lo contrario surgirían más tensiones.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

Algunas pérdidas o decepciones que has experimentado han cambiado tu estado de ánimo y, es posible, que te muestres intolerante con tu entorno. Paciencia, ahora todo cambiará para bien.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

Tus metas son cada vez más claras. Hoy compartirás tus proyectos con alguien que sabrá guiarte por el camino adecuado. En lo sentimental, esa persona dirá cosas que había ocultado, te sorprenderá.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

La persona que amas ha cambiado los planes que tenían y esto podría incomodarte. Si deseas expresar tu inconformidad, busca las palabras adecuadas para que pueda entenderte y reflexionar.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Has atravesado por situaciones muy complicadas, pero ahora todo empieza a cambiar de manera positiva gracias al apoyo que recibirás de parte de tu entorno. Te sentirás valorado y protegido.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

No has sanado algunas heridas de tu pasado sentimental y esto te lleva a reprimir, por miedo al rechazo, todo lo que sientes por esa persona que has conocido. Supera los temores y acércate.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Tú esperas que tu pareja cambie su manera de ser y se dé cuenta de sus errores, pero eso no pasaría si no te animas a decirle todo aquello que te incomoda. Hazlo, ahora es el momento.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

No pierdas el sentido de la realidad por idealizar a esa persona que pretende regresar a tu vida. Sabes cuáles fueron los motivos por los que tomaste distancia. Contrólate y evalúa con calma.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Una persona con la que tienes agendada una reunión importante podría cancelarla de forma imprevista. Comprende la situación y utiliza el tiempo libre para avanzar lo que tienes pendiente.