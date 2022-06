Horóscopo de hoy, jueves 16 de junio: guía diaria de lo que te depara tu signo zodiacal

¿Cuáles fueron las predicciones para mi signo ayer, 15 de junio?

Aries

21 de marzo al 20 de abril

Se presentará un problema que no tenías previsto y esto podría quitarte cierta calma. No obstante, con el correr de las horas irán apareciendo las soluciones y todo se resolverá tranquilamente.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Eres una persona práctica y realista, pero alguien te ha convencido en vincularte en un proyecto poco práctico y nada conveniente. Antes de arriesgarte, asegúrate sus posibilidades de éxito.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

Te está costando encontrar una solución a ese percance laboral que se ha presentado. Es el momento de buscar asesores. Si lo haces, en poco tiempo solucionarás cualquier inconveniente.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

Una amistad en la que confías será tu aliada frente a la fuerte carga laboral que tendrás. Gracias a su apoyo, resolverás todo lo que parecía complicado. En el amor, esa persona te buscará.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

Tendrás que hacer diligencias relacionadas con pagos, cobros o dinero. No dilates estos procesos para que nada se interrumpa y todo lo tengas en orden. En el amor, actuarás con más sensatez.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

Esa satisfacción que sentías en tu labor está apagándose y sería reemplazada por un sentimiento de monotonía y aburrimiento. Es posible que contemples nuevas alternativas laborales.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

Tu habilidad te permitirá agilizar las gestiones que otros no resolvieron por ser complicadas. En lo sentimental, tienes la capacidad para enamorar a esa persona. Toma la iniciativa.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Sabes que tienes el atractivo necesario para que esa persona ceda a lo que tú desees. No obstante, no tienes los sentimientos claros y será mejor tomar distancia si no quieres afectarla.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

Tendrás al frente una labor que requiere de paciencia y mucha constancia. No te distraigas y culminarás todo con éxito. En lo sentimental, empiezas a recuperar la confianza de tu pareja.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Una persona que considerabas una amistad empezaría a actuar de una manera desleal. Es el tiempo de cortar con aquellos lazos que no resultan sanos o favorables. Será lo indicado.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Hoy tendrás que realizar varios desplazamientos y gestiones. Aprovecha al máximo el tiempo para que todo lo culmines con éxito. En el amor, ese mensaje que esperas aún no llegará, paciencia.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Aunque has perdido tiempo habiendo tomado tanta distancia, hoy decides acercarte a esa persona que no puedes olvidar. Ambos se reservan sentimientos y desean darse una nueva oportunidad.