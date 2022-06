Repechaje Perú vs. Australia: vidente revela pronóstico, ¿quién ganará?

En medio del repechaje entre Perú y Australia, muchos buscan saber qué nos deparan los astros ante tan importante clasificación. Por ello, cientos de personas desean averiguar el futuro y tratar de calmar las ansias.

Fue el vidente Mossul Vega quien hizo una revelación sobre el próximo desempeño de la Bicolor ante los Socceroos este lunes 13 de junio a la 1.00 p. m.; asimismo, fue consultado por la cantidad de goles que podría anotar nuestra selección.

Transmisión Perú vs. Australia EN VIVO

¿Le ganaremos a Australia? Esto es lo que dice el vidente Mossul

El tarotista, quien predijo que Australia iba a competir con nuestro país en repechaje, además de vaticinar que Real Madrid iba a ganar la Champions League 2022, inició su discurso haciéndole un pedido especial a los astros. “Que el universo conspire con todos los peruanos este lunes porque tenemos que ganar”.

“Va a ser un partido bien reñido, bien complicado, pero le sale al Perú una carta que nos favorece bastante y no habla que las cosas van a ir con fuerza, la carta del mundo, que Perú sí va a ir al mundial , va a ir con buena energía, con vitalidad”, señaló el vidente.

Perú vs. Australia: Vamos a ganar, pero tengamos calma

No todo será fácil, según Mossul. El campo de fútbol se convertirá en uno de batalla, pues ambas naciones buscan llevar a su país al Mundial Qatar 2022. No obstante, el astrólogo recomendó tener calma. “Estas cosas en los 90 minutos se define, pero eso sí, hay que ponerle ganas, mucha fuerza y fe”, apuntó.

¿Hay score?

Fue en el programa “Al sexto día” donde el vidente realizó la predicción alentadora hacia Perú. No obstante, también fue consultado por los posibles goles dentro del campo de juego. “Hay que ser sinceros y directos a todo el público que nos ve, no somos tampoco adivinos, podemos adivinar el futuro de las personas, pero las cartas no nos dicen números, fechas, horas, es mentira” .

Alineación oficial de Perú

Alineación confirmada de la Blanquirroja. Foto: captura/Twitter

Alineación oficial de Australia

Equipo titular de Australia. Foto: socceroos

¿Dónde juegan Perú vs. Australia?

El estadio Ahmad bin Ali será el escenario de este evento futbolístico. El recinto tiene capacidad para 50.000 espectadores y será sede para la Copa del Mundo.

¿En qué canal puedo ver el Perú vs. Australia?

La transmisión del encuentre entre Perú vs. Australia EN DIRECTO estará a cargo de Movistar Deportes (03 y 703 en HD) y Latina TV (02 y 702 en HD). También podrás seguirlo a través de las plataformas de streaming Movistar Play y Latina TV GO.

La selección peruana disputa contra los Socceroos el penúltimo boleto al Mundial Qatar 2022. Foto: Twitter/Selección Perú

¿Cuánto ganarán los 3 primeros lugares del Mundial Qatar 2022?

Campeón de Qatar 2022: US$ 41 millones.

Subcampeón de Qatar 2022: US$ 29 millones aproximadamente.

Tercer lugar de Qatar 2022: US$ 26 millones.

¿En qué grupo estaría Perú si gana el repechaje?

En caso de que Perú gane su encuentro contra los ‘canguros’, la Blanquirroja formaría parte de un grupo similar al que tuvo en Rusia 2018: De esta manera, si gana su encuentro, Perú se unirá al grupo D:

Francia

Perú / Australia

Dinamarca

Túnez

“¡Hoy es el gran día!”: Paolo Guerrero y su mensaje de aliento a sus compañeros

Pese a no haber sido convocado, Paolo Guerrero, expresó su apoyo a sus compañeros, quienes buscan clasificar a la segunda Copa del Mundo de forma consecutiva.

Publicación de Paolo Guerrero previo al Perú vs. Australia. Foto: captura Instagram

“¡Hoy es el gran día! Luchemos cada jugada como si fuera la última. A dejarlo todo por nuestros colores, nuestra gente y nuestras familias. Que Dios les brinde toda la sabiduría necesaria para afrontar este partido y podamos obtener la tan ansiada clasificación al Mundial de Qatar 2022. ¡Vamos, Perú!”, publicó el ‘Depredador’ en su cuenta de Instagram.

Jugadores entonaron el himno nacional

Ricardo Gareca molesto con la Bicolor

¿Qué cosa? El entrenador de la selección peruana viene mostrando su disconformidad por el desempeño de su equipo. En esa línea, se le ha visto discutiendo con Christian Cueva y otros jugadores.

Los jugadores que quedaron fuera del repechaje

Se conoció que 5 jugadores quedaron fuera de la lista de convocados para este duelo. Estos son los deportistas que no están en el encuentro con Australia.

Yoshimar Yotún

Jairo Concha

Christian Ramos

Gabriel Costa

Raziel García.

Pedro Castillo manda sus mejores vibras a la Selección

El presidente de la República, Pedro Castillo, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de aliento a la selección peruana. “Hoy somos un solo equipo, dejen todo en la cancha”, sostuvo el jefe de Estado.

Tuit de Pedro Castillo apoyando a la selección peruana. Foto: Captura Twitter

Apuestas de Perú vs. Australia

Según las previsiones de las principales casas de apuestas, así están las apuestas para este Perú vs. Australia.

Cuotas de las casas de apuestas. Foto: GLR

El alentador mensaje de la selección peruana

La selección peruana envió un motivador mensaje para el partido ante Australia.

Publicación de la selección peruana antes de enfrentar a Australia. Foto: Captura Twitter @SeleccionPeru

Gianluca Lapadula y sus movimientos tras salir del hotel previo al partido

Antes del inicio del partido con Australia, los dirigidos por Ricardo Gareca salieron del hotel de concentración y se dirigieron al estadio Al Rayyan Stadium.

Como era de esperarse, uno de los que llamó la atención fue el ítalo - peruano Gianluca Lapadula, quien subió al bus con unos audífonos y moviendo la cabeza de un lado a otro.

Perú vs. Australia: Gamarra vendió más de 1 millón en un día antes del repechaje

La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, señaló que el sábado 11 de junio, las ventas llegaron hasta los S/ 1,5 millones. “Es la primera vez en dos años (por la pandemia) que vemos tal cantidad de público. El único día que se ha parecido más a lo registrado en Rusia 2018 fue el día de ayer”, sostuvo la representante de los comerciantes.

¿Cuándo empieza el Mundial de Qatar 2022?

La Copa del Mundo comenzará el lunes 21 de noviembre y finalizará el domingo 18 de diciembre de 2022.

¿Por qué el Mundial Qatar 2022 se juega en noviembre?

Desde mayo hasta septiembre, la temperatura puede alcanzar los 40 o 50 grados Celsius, lo cual podría afectar a los futbolistas que compitan en el evento. Por ello se dispuso el penúltimo mes del año como fecha de inicio del mundial.

Mundial Qatar 2022: conoce cuál es la fecha de inicio y término de este evento deportivo. Foto: composición/FIFA/La República

Perú vs. Australia: así informa la prensa extranjera del encuentro entre ambas naciones

TyC Sports cubre el partido entre Perú vs. Australia. Foto: captura/web

The Sidney Morning Herald informa sobre el partido de Perú vs. Australia. Foto: captura/web

El Gráfico informa sobre el partido entre Perú vs. Australia. Foto: captura El Gráfico/web

Diario Olé informa sobre partido de Perú vs. Australia. Foto: captura Olé/web

Las mejores frases para alentar a la selección peruana en el repechaje Qatar 2022

“¡Estamos de vuelta! Hagamos historia”

“¡Vamos Blanquirroja! Todo el Perú está con ustedes”

“Esta hinchada te alienta y sigue en las buenas y en las malas”

“La fe es lo más lindo de la vida”

“¿Quiénes somos? Somos todos los que no dejamos de alentar hasta que el cuerpo no dé más”.

“Se festeja, se sufre, se llora, se celebra, pero jamás se abandona”.

“El Perú late más fuerte cuando estamos unidos”

Canciones para alentar por la Bicolor