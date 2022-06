Horóscopo de hoy, lunes 6 de junio: guía diaria de lo que te depara tu signo zodiacal

¿Cuáles fueron las predicciones para mi signo ayer, 5 de junio?

Aries

21 de marzo al 20 de abril

Te sientes liberado de emociones que te estaban lastimando. Hoy recuperas tu alegría y desearás hace cosas que mejoren tu imagen. Pensar en ti, luego de tantas decepciones, será lo mejor.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Desde temprano recibirás llamadas y mensajes de amistades con las cuales has acordado una reunión. Tendrás todo organizado para que ningún detalle falte. Pasarás un excelente momento.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

Ahora que has reflexionado y tienes en claro tus sentimientos, decidirás enviarle un mensaje o llamar a esa persona que te interesa. Recuerda ser empático y expresivo si deseas recuperarla.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

Has estado muy alterado y con pensamientos obsesivos. Hoy tendrás la compañía de alguien que ha pasado por una situación similar. Sus palabras te ayudarán a recuperar el equilibrio.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

No dejes que tus pensamientos te conduzcan a escenas del pasado que no te hacen bien. Has avanzado en el proceso de olvidar a esa persona y retroceder por nostalgias no sería conveniente.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

Un familiar se mostraría cortante debido a malos entendidos que aún no se han podido aclarar. No te resulta fácil tocar temas afectivos, pero ha llegado el momento de hacerlo y disculparte.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

Últimamente estás muy sensible y en vez de expresarlo, lo que haces es guardar este contenido y simular lo contrario. Necesitas que alguien de confianza te escuche. Te hará bien liberar.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Por alguna circunstancia, terminarías la tarde solo y con tiempo para descansar. Este espacio, poco habitual últimamente, te permitirá dedicarte a actividades relajantes y a reflexionar.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

No estás considerando que tú también actúas de manera fría y distante. Solo estás centrándote en las impresiones que te genera la actitud de tu pareja. Cambia o se propiciaría una separación.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Luego de un tiempo de separación, esa persona que se alejó volverá a aparecer con la intención de disculparse y conciliar. Tú también la has extrañado. No pongas barreras y perdónala.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Te sientes bien en compañía de esa persona que está haciendo lo posible por conquistarte. No pensabas enamorarte, pero está naciendo algo en ti que te hace extrañarla y necesitarla.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Tú eres una persona muy sensible, pero las últimas experiencias amorosas te han llevado a replegar tus sentimientos y mostrarte distante. No serás más feliz por intentar ser alguien diferente.