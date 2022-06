Horóscopo de hoy, jueves 2 de junio: guía diaria de lo que te depara tu signo zodiacal

¿Cuáles fueron las predicciones para mi signo ayer, 1 de junio?

Aries

21 de marzo al 20 de abril

Tendrás la simpatía y el carisma necesario para cerrar ese acuerdo comercial que traerá grandes beneficios económicos. Es posible que pienses en iniciar una capacitación, será muy conveniente.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Tienes que cerrar un acuerdo laboral o económico, pero podrías complicarte a la hora de negociar y esto entorpecería el proceso. No apresures nada si no te asesoras antes, es indispensable.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

Pueden salir a la luz los descuidos que has tenido en tu agenda laboral. Organízate y trata de resaltar como siempre lo has hecho. No es conveniente que tu imagen se ponga en riesgo.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

Una persona que intenta competir contigo notará tus dudas a la hora de ejecutar una labor y tratará de desorientarte. No obstante, alguien que te aprecia se dará cuenta y te lo advertirá.

Leo

23 de julio de agosto

Terminan los obstáculos. Hoy recibes el apoyo que necesitas para resolver todo lo que tenías pendiente en tu agenda. Solo evita realizar compras exageradas, podrías afectar tu economía.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

Llegarán personas nuevas a tu círculo laboral, algunas no tendrán tu experiencia y es posible que te soliciten entrenar o capacitar. Ha llegado el momento de lucirte y mostrar tus conocimientos.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

Tienes que negociar con una persona de poder para que avale tus proyectos, pero el temor a recibir una negativa está paralizándote. Confía en tu capacidad de persuasión y lograrás convencerla.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Te encomendarán una actividad que exigirá mayor esfuerzo y compromiso de tu parte, pero gracias a tu constancia lograrás resaltar por encima de otros. Es posible que planifiques un viaje.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

Termina la angustia e incertidumbre. Hoy se iluminan tus ideas, esto te permitirá resolver complicaciones laborales que te habían paralizado. También tendrás una nueva oferta laboral.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Te has precipitado en algunas ejecuciones y esto ha complicado los procesos que habías avanzado laboralmente. Es el momento de buscar ayuda. Si te asesoras bien todo se resolverá.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Vuelven personas con las que habías trabajo en el pasado. Es posible que recibas ofertas para reintegrar proyectos que abandonaste, pero no tendrás la motivación de hacerlo y lo descartarás.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Tendrás un día extenuante, con mucho trabajo por hacer, pero al finalizarlo recibirás la invitación de una amistad para realizar un paseo o cenar. Este momento te ayudará a despejar tensiones.