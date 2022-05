Horóscopo de hoy, domingo 29 de mayo: guía diaria de lo que te depara tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 29 de mayo, y también las predicciones de ayer, 28 de mayo. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

21 de marzo al 20 de abril

El distanciamiento que has tenido con esa persona te ha ayudado a analizar tus sentimientos. Decides cortar el lazo, pero cuidado, volvería a acercarse y tendrás que luchar con la tentación.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Una persona que no puede superarte volverá a acercarse buscando otra oportunidad. Tú tampoco serás indiferente, puesto que le reservas sentimientos. Estás próximo a vivir una reconciliación.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

El trabajo ha mejorado y, por lo tanto, tu economía. Esto te permitirá invertir en detalles o regalos para las personas que amas, especialmente para los más jóvenes. Te lo agradecerán.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

No es la primera vez que esa persona toma distancia sin decir nada. Esta vez decides levantar barreras y no darle otra oportunidad sin que defina claramente sus intenciones. Será lo mejor.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

Pasarás una tarde entretenida. Es posible que recibas la visita de amigos y te inviten a realizar un paseo. Luego de un tiempo, vuelve esa persona que te interesa. Esta vez no te precipites.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

Desde hace un tiempo ya no te perturba las acciones o comentarios intolerantes de tu pareja. Tu indiferencia la llevará a recapacitar y acercándose la noche te buscará para poder disculparse.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

Luego de tantas dudas, te decides por proponerle a esa persona una salida para poder conocerla. Su respuesta no será negativa, pero la sentirías un tanto cortante. Solo dale un poco de tiempo.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Te sientes muy seguro de los sentimientos que esa persona puede tener por ti. Cuidado, el exceso de confianza te haría no considerarla y esto la alejaría. Cambia, aún estás a tiempo.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

No has sanado del todo las malas experiencias que has tenido en lo sentimental. Esto te llevaría a malinterpretar los comentarios de esa persona que te interesa. Evita ser en extremo sensible.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Has esperado que esa persona tome iniciativas para convencerte de su interés por ti. Hoy recibirás de su parte mensajes y una invitación para salir. No desaproveches la oportunidad.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Recuperas la fuerza necesaria para desarrollar todo aquello que por tristezas habías descuidado. Será un día lleno de actividades y de gratas noticias. Realizarás compras que habías pospuesto.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

No estás conforme con la actitud de tu pareja, puesto que no actúa ni expresa sus sentimientos como tú lo deseas. Esto te mantiene en una irritación constante. Contrólate y trata de dialogar.