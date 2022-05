Horóscopo de hoy, jueves 26 de mayo: guía diaria de lo que te depara tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 26 de mayo, y también las predicciones de ayer, 25 de mayo. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

21 de marzo al 20 de abril

Esa compra que deseas realizar requiere de inversiones que sobrepasan tus posibilidades. Espera otro momento. En el amor, se reestablece la armonía, es el momento para dialogar y entenderse.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Te sientes tentado a realizar una inversión que consideras positiva, pero es posible que no estés viendo el detalle de todo. Analiza bien tus inversiones y evitarás vincularte en algo que no conviene.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

Te vincularás en una actividad que, posiblemente, te obligue a desplazarte o viajar. No obstante, será positivo y rentable. En lo sentimental, decides tomar distancia para evaluar tus sentimientos.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

Tu relación con tu equipo laboral es positiva, pero las últimas rencillas con un compañero en particular te han incomodado. No le prestes importancia a lo que realmente no lo tiene.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

Te sorprende una grata noticia. Es posible que te enteres del final de un problema que venía preocupándote; si no, la concreción de un viaje o proyecto importante. Se abrirá un nuevo horizonte.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

No te sentirás conforme con los resultados laborales que te presentarán subordinados o compañeros. No obstante, cuida tus formas y las palabras que utilices. Podrías herir susceptibilidades.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

Tienes el control de tu labor y esto te permite resaltar por encima de otras personas. Cuidado, alguien que desea el lugar que ocupas se acercará con intenciones de copiarte o robar tu información.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Luego de un tiempo de espera llegan noticias que pondrán en movimiento proyectos que se habían mantenido estancados. En el amor, tendrás noticias de alguien que pensaste olvidado.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

Estarás al frente de una situación que aparenta ser compleja, pero no debes de dudar de tu capacidad. Tienes las herramientas y experiencia para resolverlo y resaltar. Hoy lo demostrarás.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Tienes que resolver un percance económico, pero no deseas pedir ayuda. Hay personas a tu alrededor que pueden darte la mano y solo debes de solicitarlo. Hazlo y todo se solucionará.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Has tenido algunas diferencias con tus compañeros de trabajo, pero aún conservas la desazón y esto no te permite calmar los ánimos ni conciliar. Cuidado, esta postura complicaría tu situación.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Te alejas de personas y situaciones que te han lastimado emocionalmente. Comienzas una etapa diferente, donde te rodearán en entorno positivo y nuevas posibilidades para tu crecimiento.

