Horóscopo de hoy, lunes 23 de mayo: guía diaria de lo que te depara tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 23 de mayo, y también las predicciones de ayer, 22 de mayo. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

21 de marzo al 20 de abril

Hay plazos y condiciones exactas que debes de cumplir. Será un día estresante, pero gracias a tu perseverancia llegarás a tus metas. En el amor, la distancia de esa persona te hará reflexionar.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Hoy realizarás una labor que te apasiona y da placer realizar. Esto te permitirá resaltar por el nivel de detalles y perfección que tendrás. Cierras el día recibiendo la visita inesperada de una amistad.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

Un compañero que tiende a ser obstinado te presionaría para hagas tu labor de una manera que no te resulta práctica ni convincente. Apela a la diplomacia para que pueda entenderte.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

Luego de un tiempo de espera, todo empieza a acelerarse. Evita que la emoción te haga pasar por alto detalles de suma importancia. Cualquier error podría conducirte a nuevos problemas.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

Tú tienes un carácter dominante y te cuesta recibir órdenes, especialmente de personas que no admiras. Hoy tendrás que lidiar con una situación de este tipo. Esfuérzate por ser diplomático.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

Deudas y pagos se han juntado y esto te ha restado tranquilidad, pero gracias al apoyo de una persona con recursos, lograrás saldar lo más importante y recuperar el orden. Sé más precavido.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

Se ha cancelado alguna actividad que estaba programada por algunos imprevistos que debes de resolver. Será un día de tensión, pero todo lo resolverás si recibes apoyo. Evita sobre exigirte.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

No quieres contestar los mensajes de esa persona por considerarla inmadura. Esta actitud no te hace bien, puesto que también deseas verla. No dejes que tu orgullo complique la reconciliación.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

No puedes dividirte entre tantas responsabilidades. Necesitas delegar u organizar bien tus horarios para que puedas responder a toda la demanda de actividades. Solo así podrás avanzar.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Entra a tu equipo laboral una persona responsable y con deseos de apoyar. Gracias a su colaboración culminarás una serie de actividades que parecían nunca terminar. Te será de gran ayuda.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Estas cerca de culminar una labor que ha sido tediosa, pero podría surgir un imprevisto de último momento. Tu entorno estará pendiente y dispuesto a darte una mano. Todo se resolverá.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Es posible que te inviten a participar de una entrevista laboral. No dudes y asiste, sería la oportunidad que tanto esperabas para seguir creciendo. En el amor, esa persona se vuelve a comunicar.