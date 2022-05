Horóscopo de hoy, domingo 22 de mayo: guía diaria de lo que te depara tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 22 de mayo, y también las predicciones de ayer, 21 de mayo. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

21 de marzo al 20 de abril

Te sientes muy entusiasmado con el contacto que has vuelto a establecer con esa persona que te interesa. No obstante, no te conviene demostrar tanta emoción, puesto que se intimidaría.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Luego de haber terminado una etapa complicada en tu vida sentimental, llega una nueva oportunidad para que seas feliz. Esta persona busca algo estable y tú también. No lo dudes, inténtalo.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

Los sentimientos que tienes por tu pareja son sinceros, pero últimamente has estado priorizando otros asuntos y es posible que te hayas mostrado distante. Dale más espacios o se alejaría.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

La distancia y la soledad te han ayudado a reflexionar. Darte cuenta que esa persona aún es importante para ti te impulsará a tomar la decisión de buscarla y reconquistarla. Lo conseguirás.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

Es posible que inviertas en un almuerzo fuera de casa o en un paseo que una al grupo familiar. No obstante, estarías algo distraído pensando en un tema amoroso que necesitas resolver.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

Estás haciendo muchas cosas para agradar a esa persona que sientes aún no se decide a darte una oportunidad. No te rendirás y gracias a esa insistencia es que terminará por enamorarse.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

Tienes en mente desarrollar nuevos proyectos y, es posible, que inviertas tu tiempo estructurando estos planes. Cuidado, esto te llevaría a ser indiferente con alguien que espera una señal.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

No traslades los problemas laborales al ambiente familiar. Te mostrarías algo intolerante con tus seres queridos y esto podría herir susceptibilidades. Cambia y sé más afectuoso.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

Hace días vienes guardando tus sentimientos y ahora que tienes en claro qué decirle a esa persona te frenas por temor al rechazo. No prolongues esa conversación tan importante para ti.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

La semana que ha terminado ha sido complicada. Te viste en la obligación de abandonar actividades que hoy retomarás para salir de tanto pendiente. Concéntrate y trata de esforzarte.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Te has dado cuenta que esa persona se acerca y toma distancia por inmadurez. Llegar a esta conclusión te permitirá pensar fríamente en lo que te conviene. Es posible que decidas alejarte.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Tu imaginación está tejiendo una historia paralela a la realidad. En ella, es posible que veas traiciones o mentiras que no existen. Controla tus miedos y evitarás peleas que afecten tu relación.