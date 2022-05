Horóscopo de hoy, sábado 21 de mayo: guía diaria de lo que te depara tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 21 de mayo, y también las predicciones de ayer. El reconocido astrólogo Jhan Sandoval te presenta sus más precisas predicciones para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Siguiendo sus consejos astrales podrás tener éxito en el amor, dinero, salud y otros aspectos de tu vida.

Además, recuerda que también puedes consultar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología sobre tu luna, sol o ascendente durante todo el mes, repasa el horóscopo mensual de La República.

Aries

21 de marzo al 20 de abril

Alzar la voz y actuar con impaciencia solo crearía más tensión a tu alrededor. Alguien que te aprecia ha observado estas reacciones y te buscará para evalúes tu proceder. Sus palabras te ayudarán.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Las malas experiencias en el amor, de cierta manera, han hecho que te bloquees afectivamente y ahora te cuesta confiar. Sana tus heridas y ábrete a las nuevas oportunidades que llegarán.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

Alguien que desea conocerte te invitará a salir, pero acabas de cortar con una mala experiencia amorosa y necesitas de tiempo para ordenar tus ideas y emociones. Descartarás su invitación.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

Una comunicación inesperada podría cambiar tus planes de fin de semana haciendo que tu atención sobre caiga en asuntos laborales. Organízate bien y podrás resolver cualquier pendiente.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

Hace un tiempo estás esperando respuestas que no llegan y esto ha colmado tu paciencia. Hoy la frustración te impulsaría a reclamar, pero debes evitarlo. Trata de controlarte y usa la persuasión.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

Has dejado algunas labores suspendidas por atender las demandas de una persona que es impositiva. Pon límites, si no lo haces seguirán abusando de tus tiempos y esto podría complicarte.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

Recibirás mensajes de una persona que te ignoró por mucho tiempo, pero es posible que ya no sea de tu interés el responderle. Buscas un amor verdadero y estás muy cerca de encontrarlo.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Puede interrumpirse un proyecto o actividad que trabajaste en equipo. No obstante, gracias a tu habilidad e ingenio, lograrás encontrar soluciones inmediatas. Todo volverá a la normalidad.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

Luego de un período de confusiones y miedos, recuperas la calma y el equilibrio emocional que necesitabas. Esto te permitirá ser práctico y racional en cada una de tus decisiones.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Sabes que has ejercido mucha presión en tu pareja debido a tus inseguridades. No conduzcas las situaciones a mayores extremos reprochando su actitud. Busca la armonía y todo cambiará.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Tu economía está mejorando y esto te permitirá tener un detalle con esa persona que estás reconquistando. Este presente será tomado como una muestra de tus sentimientos, lo valorará.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Tus sentimientos son tan profundos que no te permiten contemplar a la persona que amas con objetividad. Ella no tiene la capacidad de entrega que tú has desarrollado. Aprender a conocerla.