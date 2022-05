Horóscopo de hoy, jueves 19 de mayo: guía diaria de lo que te depara tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 19 de mayo, y también las predicciones de ayer, 18 de abril. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

21 de marzo al 20 de abril

Un superior desea contar contigo para desarrollar nuevos proyectos. No te comprometas sin advertirle de todas las actividades que tienes sobre la marcha. No te convendría sobrecargarte.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Las horas del día no te alcanzan para culminar todo lo que debes de desarrollar. Esto, sumado a la presión de tu entorno, te genera un mucho estrés. Una amistad te brindará su ayuda.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

Es posible que se paralice el inicio de esa actividad en la que deseabas incursionar, paciencia. En el amor, tienes que superar esa experiencia pasada. No te hace bien atarte a los recuerdos.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

Se cancela una actividad o viaje que habías planificado. Esto será por corto tiempo, luego todo se retomará. También recibirás un dinero que te permitirá saldar pagos y deudas pendientes.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

Una amistad que acostumbra a solicitarte favores económicos te buscará. Esta vez no cuentas con la solvencia necesaria para ayudarla, pero sé diplomático. De lo contrario podría ofenderse.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

La lentitud de algunos proyectos te había quitado la motivación, pero hoy conversarás con alguien que tiene visión y estrategia. Juntos formarán una alianza que te encaminará al éxito.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

No tienes un espíritu competitivo, pero sientes que un compañero intenta resaltar más que tú y esto te motivará a hacer mejor las cosas. Gracias a tu capacidad volverás a liderar y destacar.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Tienes que lidiar con una persona que siempre ha intentado imponerse laboralmente. Te falta paciencia, pero esta vez será indispensable para que puedan llegar a un acuerdo y avanzar.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

Estás idealizando intensamente a una persona que llama tu atención y esto te llevaría a experimentar pasiones fuera de control. Domínate o te dejarías llevar por una historia poco conveniente.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Un familiar podría distraerte y conducirte a errores en tu agenda laboral si se lo permites. Al finalizar el día, es posible que te inviten a una reunión con amistades, te hará bien asistir.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Habías estado absorbido por temas laborales, pero hoy resuelves lo más complejo y decidirás descansar para recuperar energías. En el amor, esa persona que se distanció se acercará.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Esa persona piensa que todo ya está aclarado y que no habría problemas en volverlo a intentar. No obstante, tú no te sientes seguro de tus sentimientos y necesitas de tiempo para analizar.

