Horóscopo semanal del 16 al 22 de mayo del 2022: predicciones acertadas de Mhoni Vidente

Inicia la semana con el Horóscopo semanal del lunes 16 al domingo 22 de mayo de 2022. Mhoni Vidente, la popular astróloga comparte e interpreta los designios de los astros para tu signo del zodiaco en temas de salud, trabajo y amor.

No olvides también que puedes conocer consejos astrales y más predicciones completas del horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Horóscopo semanal de Aries del 16 al 22 de mayo

El arcángel Metratrón será tu guía y tu protector durante esta semana para que puedas realizar todo lo que tienes planeado. No dudes en invocarlo y verás cómo su labor hará que crezcas más en lo profesional. También te dice: " Cree en ti, nunca dudes de tu capacidad para ser grande en la vida”.

Debes de empezar las actividades que disfrutas en la vida, como el ejercicio, la iniciativa de ayudar a los demás y, sobre todo, ser el maestro de los que necesitan saber. Tu día mágico será el jueves y tus números de la suerte el 09 y el 18; tu color será el rojo. Serán días de abundancia económica y la llegada de una nueva oportunidad de trabajo. Cuídate de problemas de garganta e infección de pulmones. Un amor del pasado busca arreglar contigo un asunto de dinero. Recibes una invitación para salir de viaje a finales de este mes.

Horóscopo semanal de Tauro del 16 al 22 de mayo

Durante estos días el arcángel Miguel te ayudará a salir adelante de cualquier problema que se te presente y puedas ser feliz con lo que realices. Además, el arcángel será tu aliado en contra de las salaciones y el mal de ojo, así que no dudes en invocarlo y llevar su imagen en tu cartera como protección. Será una semana de mucho trabajo extra y revisión de tus superiores, así que trata de organizar tu tiempo.

Es tiempo de aprender a comer, es decir, llevar una buena alimentación y sentirte más saludable. Te llega un regalo que no esperabas por tu cumpleaños que te dará mucha felicidad. No olvides acabar tus actividades, es decir, siempre termina con lo que estás, lo que tienes planeado y cierra ciclos. El miércoles será tu mejor día. Tus días mágicos serán el 12 y el 33, y tu color, el azul fuerte.

Horóscopo semanal de Géminis del 16 al 22 de mayo

El arcángel Jofiel te ayudará esta semana a mejorar, él es quien te ayuda a realizar tus sueños y metas a futuro; quitará obstáculos que se te puedan atravesar. También, con su rayo morado te ayudará a cubrirte del mal de ojo y problemas con los demás. No dudes en invocarlo siempre que necesites una protección. Se acerca el final de una situación difícil que arrastras desde tiempo atrás, recuerda que todo tiene un principio y un final.

Llegará una propuesta de un trabajo nuevo y te hará desarrollarte en lo profesional. En el amor seguirás con tu pareja estable; para los Géminis solteros, un amor del signo fuego llegará para quedarse. Tus números de la suerte serán el 07 y 11. Tu mejor día será el martes y tu color el amarillo. Cuidado con problemas de intestino y estómago, sé más cuidadoso al comer.

Horóscopo semanal de Cáncer del 16 al 22 de mayo

El arcángel Ariel te ayudará a tener éxito en lo que tanto deseas durante estos días, pues será una semana de muchos movimientos positivos en tu vida laboral, así que trata de aprovechar esa corriente de abundancia que te brinda este ser divino. Perdónate y perdona a los que te hicieron daño para que no cargues con energías negativas. Recuerda que tu signo es muy rencoroso y eso solo le hace daño.

Confía en ti mismo para realizar ese negocio que tienes en planes. Cuídate de problemas legales con deudas y trata de resolverlos siempre cuando corresponda. En el amor llegará una pareja muy compatible contigo que te hará muy feliz. Para los del signo Cáncer que están en pareja o matrimonio tendrán un embarazo en puerta. El lunes será tu mejor día. Tus números mágicos serán el 17 y 21. Tu color de la suerte será el blanco.

Horóscopo semanal de Leo del 16 al 22 de mayo

Esta semana el arcángel Chamuel te protegerá de todo lo negativo que te rodea, es decir, tu signo atravesará estos días con mucha fuerza amorosa y de felicidad, así que no dudes en invocarlo. También, tu arcángel de la comunicación te ayudará a crecer en lo profesional, convives con personas de poder y te apoyas en ellas para un nuevo proyecto laboral.

Atrévete a ser auténtico que eso le ayudará a tu signo a tener un extra en todo lo que realice. Cuídate de los gastos excesivos. Un amor te podría traicionar, intenta poner en claro tu situación de pareja. Regresas a estudiar una carrera universitaria. Tu mejor día será el jueves y tus números mágicos el 20 y 35. Tu color de la abundancia será el naranja. Serán unos días de reinventarse en todo lo que realices para gozar del éxito necesario, recuerda que los bienes son para remediar males.

Horóscopo semanal de Virgo del 16 al 22 de mayo

En estos días el arcángel Gabriel será el que te guíe en tus nuevos retos de vida, recuerda que tu signo siempre quiere hacer su trabajo de la mejor manera. Tienes éxito pero, cuando te cargas de energías negativas por cuestión de envidias, el arcángel Gabriel será quien te proteja y mande mensajes divinos que te ayudarán a estar mejor. Ten cuidado con problemas de migraña y estrés, eso solo te causará una enfermedad mayor; haz ejercicio y medita para que liberes esa energía negativa.

Recibirás una sorpresa económica y el pago de una deuda del pasado. Es momento de realizar y actuar conforme a tus planes que ya tienes establecidos. Un amor llegará para quedarse en tu vida. Tu día mágico será el miércoles y tus números de la suerte el 14 y el 19. Tu color de la prosperidad será el azul fuerte.

Horóscopo semanal de Libra del 16 al 22 de mayo

Semana de estar con mucho trabajo y presiones, recuerda administrarte más en lo laboral para que no tengas problemas con tus superiores. No platiques tanto tu vida porque a tu signo lo rodean mucho los chismes. Te recomiendo ser más discreto, te llega dinero extra por un premio en la lotería con los números 1 y 8.

Usa más el verde para atraer la abundancia, haces unos pagos de tu casa o departamento. Viajas con tu familia este mes, no busques pretextos para adelgazar, recuerda que todo está en tu mente y siempre vas a lograr lo que te propones. Eres el más conquistador de zodiaco y eso siempre te va ayudar para estar en pareja. El arcángel Raguel, cuyo nombre significa que “Ve a Dios”, es el ángel de la serenidad, cuando estés angustiado debes invocarlo para que su fuerza espiritual te ayude a estar bien.

Horóscopo semanal de Escorpio del 16 al 22 de mayo

Semana de estar con energías encontradas dentro en tu trabajo, te recomiendo estar tranquilo para no llenarte de problemas. Tomas un curso de idiomas y recibes dinero extra por tus utilidades, inviértelo en mismo, tu signo vive de su imagen. Ya no busques a ese amor que se fue, recuerda que si no te habla es que no le interesa, cierra ese círculo en tu vida y trata de conocer más personas compatibles.

Tus números de la suerte son 4 y 16, usa más el rojo porque es tu protección, pides unos días de vacaciones para irte de viaje con tu familia. Un amor nuevo te va regalar algo que te va gustar mucho, no lo pienses más y pon ese negocio que tanto deseas. El arcángel Uriel es tu protector, su nombre significa “sanado por Dios”, cada vez que te sientas enfermo y con presiones, invócalo para que te ayude a sanarte.

Horóscopo semanal de Sagitario del 16 al 22 de mayo

Esta semana te va a ayudar el arcángel Miguel, serán días de fuerza espiritual muy elevada y vas a tener la oportunidad de vencer cualquier obstáculo. Invoca a este arcángel y verás cómo su ayuda te va llegar para tener el éxito que deseas en cuestión laboral.

También te ayudará a cortar brujerías y energías negativas que tengas a tu alrededor, solo trata de pensar positivo. Resuelves un caso legal a tu favor, ya no esperes más y pon en orden tus papeles, recuerda que el tiempo se va y no regresa. Un amor del pasado te busca para darte oportunidad de volver amar, para los sagitario en pareja: va ser unos días de mucho amor. Si sientes que no logras tus objetivos, no te agobies, las energías cósmicas se alinean a tu favor. Tus números de la suerte sos 6 y 10, tu día mágico es el viernes y color el amarillo.

Horóscopo semanal de Capricornio del 16 al 22 de mayo

El arcángel Rafael es el que te ayudará estos días para que tengas fortaleza de espíritu y de salud, ya que es fundamental en nuestra vida, por eso a este arcángel debes pedirle con toda tu fe para que logres lo que tanto deseas y verás que será cumplido casi de inmediato.

También tiene la facultad de quitar de tu vida las malas amistades y amores tóxicos. Tu signo es muy terco y a veces no mide el peligro de las situaciones, te recomiendo pensar más de dos veces lo que vayas hacer y decir para que después no te veas en situaciones complicadas. Semana de cambios repentinos de escuela, te buscan para invitarte de viaje, pagas algunas deudas, encuentra el amor del signo de Aries, Virgo o Libra, tus número de la suerte son 30 y 44 , tu día mágico el martes y colores de la suerte son blanco y rojo.

Horóscopo semanal de Acuario del 16 al 22 de mayo

El arcángel Metatrón te va guiar en estos días para que tu vida se reacomode y saque lo negativo que te rodea. El arcángel Metatrón significa “la fuerza de Dios”, por eso pide lo que tanto deseas, como un cambio positivo en tu ambiente laboral, un amor verdadero, una protección divina.

Metatrón tiene la facultad de ayudarte y ser el protector de lo divino, también te va elevar la intuición y adivinación por sueños, tienes que estar muy atento a tus sueños y sentimientos. Semana de estar con muy buena actitud, llega dinero extra con los números 5 y 12, tu mejor día será el miércoles. No pelees con tu pareja, pero si ves que ya no hay remedio date un tiempo y busca un amor más compatible. Te haces unos arreglos estéticos, ten invitan a un negocio, tú trata de aceptarlo y juntar dos o más ingresos en tu vida.

Horóscopo semanal de Piscis del 16 al 22 de mayo

El arcángel Gabriel te va acompañar esta semana, sentirás su protección divina, recuerda que este arcángel significa “justicia de Dios”, por eso es momento del perdón y no cargar con energías negativas.

Te va dar la oportunidad de crecimiento personal y laboral, pero debes concentrarte en lo que deseas para tu futuro, deja ese mal amor que solo te quita tiempo para salir adelante. Es momento de progresar en lo que necesitas para tu vida, como poner un negocio o cambiar de trabajo. Semana de tener juntas de última hora en tu trabajo para cambios de puesto. Para los piscis que estudian les viene una propuesta de una beca para ir a otro país. Tus números mágicos son 2 y 18, tu mejor día será el jueves. Ya no busques el reconocimiento de los que te rodean, trata de sentirte pleno contigo mismo y sé feliz.