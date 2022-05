Horóscopo de hoy, lunes 16 de mayo: guía diaria de lo que te depara tu signo zodiacal

Horóscopo del domingo 15 de mayo: revisa las predicciones de ayer

Aries

21 de marzo al 20 de abril

Te has vinculado en nuevos proyectos y esto te mantiene en un estrés constante que afecta tu relación con el entorno. Relájate y asiste a esa reunión con tus amistades, te permitirá distraerte.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Pensarás en dedicarle el día a labores domésticas que estaban pendientes, pero es posible que salgas de casa para resolver un imprevisto. El día sería demandante y agotador, sé paciente.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

La inestabilidad que has mostrado ha hecho que esa persona levante muros de defensa y se distancie. Este tiempo de soledad te ayudará a reparar en los errores cometidos. Luego conversarán.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

No sigas cuestionándote la actitud de esa persona. Darle tanto espacio mental no te ha permitido disfrutar otros aspectos de tu vida. Hoy tendrás nuevos motivos para estar motivado y sonreír.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

La tranquilidad que has recuperado podría verse afectada por la presencia de una persona que intentará culparte de un incidente. No caigas en conflictos y dialoga, con paciencia todo se aclarará.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

Habías descuidado una serie de temas que ahora será indispensable atender para que empieces bien la semana. Luego de un tiempo de soledad, tendrás a esa persona que quieres a tu lado.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

A pesar de la calma que intentas mantener, las dudas que te genera el comportamiento de tu pareja no te permiten estar tranquilo. Rompe el silencio y dialoga, necesitas aclaraciones y respuestas.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Sientes que esa persona no está reaccionando a tus comentarios o actitudes. Su indiferencia es aparente, puesto que solo actúa como lo habías hecho tú hace un tiempo atrás. Reflexiona.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

Has superado esa experiencia amorosa que te mantenía en una constante de incertidumbre e inseguridad. Vuelve la confianza en tu atractivo. Nuevas posibilidades están por llegar.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Luego de ese pleito con la persona que amas, has calmado tu mente y tus emociones. No obstante, la otra parte aún no logra tener un juicio equilibrado. Espera, no la presiones.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Una amistad desea incluirte en una actividad, deportiva o dinámica, por la que no te sientes muy motivado. Rechazarás la invitación y te dedicarás a cosas más tranquilas y reposadas.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Habías pensado que algunas personas de tu entorno social se habían distanciado de ti, pero hoy comprobarás que solo era tu apreciación. Hoy disfrutarás del cariño y la compañía de tus amistades.