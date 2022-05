Horóscopo de hoy, sábado 14 de mayo: guía diaria de lo que te depara tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 14 de mayo, y también las predicciones de ayer. El reconocido tarotista Jhan Sandoval te comparte sus más precisos pronósticos para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Lee tu horóscopo diario gratuito y descubre que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud.

Además, recuerda que también puedes consultar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología sobre tu luna, sol o ascendente durante todo el mes, repasa el horóscopo mensual de La República.

Aries

21 de marzo al 20 de abril

Esa persona no puede dejar de pensar en ti y por un impulso emocional volverá a contactarte. Tu posición sería inflexible y orgullosa. Analiza si realmente deseas actuar con indiferencia.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Aunque tengas los motivos para tomar decisiones radicales, tus sentimientos te llevan a seguir enganchado con alguien que sabes no es conveniente. Corta con lo que no te brinda felicidad.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

Esa persona que acabas de conocer te valora como amigo, pero es posible que la atracción que sientes te lleve a celarla y a mostrarte muy intenso. Equilibra tus emociones o se alejaría.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

Tu sentido de protección está llevándote a escudar a un familiar que actúa de forma impulsiva e inmadura. Las cosas no cambiarán si no la sueltas, de lo contrario no aprenderá de sus errores.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

Es posible que asistas a un evento social donde estarás rodeado de algunas amistades, no obstante, te sientes agotado y decidirás retirarte temprano para descansar. Necesitas recuperar energías.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

Has estado aferrándote a una persona que no quiere arriesgarse a una relación. Luego de analizar detenidamente esta situación decides soltar cualquier cadena y conocer personas nuevas.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

Tu hogar y el orden serán lo más importante para ti. Es posible que esto te lleve a exigirle más colaboración a tu entorno, lo que podría incomodar a aquellos que desean descansar. Evita pleitos.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Recibirás gratas noticias desde el inicio del día. Por la noche, asistirás a un evento donde estarás rodeado de amigos y personas nuevas. Serás el centro de la atención, solo evita los excesos.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

Esa persona que prometió devolverte el dinero que le prestaste volvería a tomar distancia. No exijas devoluciones, pero aprende a ser más desconfiando para que no repitas esta experiencia.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Alguien que no puede olvidarte seguirá insistiendo en reconquistarte, pero es posible que te mantengas frio y distante. Analiza si eres indiferente por orgullo o por pérdida de interés.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Has evitado expresar tus sentimientos por temor a equivocarte, pero las constantes muestras de afecto que tiene esa persona contigo te llevarán a ceder y manifestar todo lo que sientes.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Luego de un período de inestabilidad en el amor, llega una nueva oportunidad con alguien que será muy afín a tu naturaleza. Esta vez notarás la intención de compromiso y una entrega sincera.