Horóscopo de hoy, viernes 13 de mayo: guía diaria de lo que te depara tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 13 de mayo, y también las predicciones de ayer, 12 de mayo. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

21 de marzo al 20 de abril

Una persona que ejerce poder a tu alrededor te llenaría de responsabilidades que complicarían tu jornada, pero gracias a tu rapidez y sagacidad lograrás resolverlo todo rápidamente.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Están surgiendo varios gastos a nivel familiar y necesitas de la colaboración de los tuyos para que todo pueda manejarse. En el amor, te cuesta creer en las promesas de tu pareja. Olvida el pasado.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

Has estado afectado por la cancelación de un proyecto que parecía desarrollarse positivamente. No desesperes, estás por recibir una oferta que cambiará tus ánimos y tu vida profesional.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

Retomarás contacto con alguien que no olvidas, pero que sabes no se ajusta a las reglas necesarias para estabilizar una relación sentimental. Libérate del pasado, no conviene mirar atrás.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

No impongas la forma en la que tus compañeros deben de realizar su labor. Si lo haces, podrías generar divisiones que afecten el desarrollo de las actividades que te importa culminar. Reflexión.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

Desplazamientos constantes, negociaciones y una agenda cargada de actividades será lo que se presente en el día, pero gracias a tus conocimientos y habilidad todo estará bajo tu control.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

Han surgido discrepancias por un tema económico en tu entorno familiar. Hoy habrá un nuevo intento de llegar a un acuerdo y encontrarás la buena disposición de los implicados, aprovéchalo.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Estás por desarrollar un viaje o cambio de trabajo, pero es posible que tengas dudas de último momento y sientas la necesidad de paralizarlo todo. Hazlo y medita bien tus decisiones.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

Está en tus manos darle inicio a esa relación amorosa, pero sabes que esa persona no es del todo sincera. No te arriesgues a vivir una experiencia que solo traería obsesión e inestabilidad.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Estás angustiado por no encontrar solución a un problema económico que necesitas resolver para el bienestar familiar. Hoy llega una noticia positiva y todo este panorama cambiará.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

A pesar de la mutua atracción y afinidad, sientes que esa persona no te brinda la seguridad que necesitas. No pierdas la calma y confía en aquello que viene formándote entre los dos.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Tu prestigio profesional está en aumento. Aprovecha el momento y establece las alianzas necesarias para impulsar tu carrera. Hoy conversarás con una persona influyente que podrá ayudarte.