Horóscopo de hoy, jueves 12 de mayo: predicciones gratis por signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 12 de mayo, y también las predicciones de ayer, 11 de mayo. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

21 de marzo al 20 de abril

Un compañero de trabajo con el que desarrollas funciones descuidaría algunas actividades importantes, lo que multiplicará tu trabajo. No pases por alto este tipo de situaciones y confróntalo.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Recibes un mensaje de alguien que despierta ilusiones en ti. No obstante, aún no te brinda la confianza que necesitas, lo que te llevaría a actuar con cierta frialdad. No pongas barreras.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

El pesimismo te haría extremar situaciones que se resolverán si buscas la asesoría y el apoyo necesario. Antes de cerrar el día encontrarás alas personas adecuadas. Todo empezará a cambiar.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

Es posible que surja la cancelación inesperada de ese proyecto o viaje que estabas planificando. No obstante, gracias a tu rapidez y capacidad para tomar decisiones, todo lo reorganizarás.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

A pesar de la intensidad o la pasión que sentiste por esa persona, sabes que no es conveniente para tu futuro y decidirás alejarte. Esta decisión te acercara a nuevas y mejores oportunidades.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

Tu perseverancia y fijación por los detalles te llevará a tener buen resultado sobre tus gestiones laborales, pero lo económico aún no mejora y esto te impulsaría a renegociar tus condiciones.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

Tendrás en manos un nuevo proyecto. Estarás muy motivado en vincularte, puesto que visionas crecimiento y prosperidad económica al desarrollarlo. En el amor, no actúes con indiferencia.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Te vincularás con una persona que sabes tiene espíritu competitivo y en varias ocasiones ha intentado medir su capacidad contigo.Sé indiferente a sus comentarios y confía en tu capacidad.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

No caigas en el desánimo y sigue esforzándote. Falta poco para que te liberes de los obstáculos y todo avance a la velocidad que deseas. Enel amor, no pongas tantas barreras, confía

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Tendrás una conversación donde se definirá el cierre de un pacto o sociedad con una persona poco empática e inflexible. No obstante, su experiencia le dará éxito a todo lo que comiences.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Has estado afectado por la pérdida de alguien que consideraste de mucha importancia en tu vida. Pero tu destino dará un giro inesperado con la llegada de una nueva persona, te sorprenderás

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Estás siendo muy aplicado en tu labor y gracias a ello desarrollarás nuevos métodos que te permitirán agilizarlo todo. En el amor, luego de pleitos y conflictos volverá la armonía que necesitabas.

Horóscopo de hoy, 12 de mayo, según Jhan Sandoval. Foto: banner