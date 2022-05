Horóscopo de hoy, sábado 7 de mayo: predicciones gratis por signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 7 de mayo, y también las predicciones de ayer. El reconocido tarotista Jhan Sandoval te comparte sus más precisas predicciones para que tengas éxito en el ámbito del amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Además, recuerda que también puedes consultar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología sobre tu luna, sol o ascendente durante todo el mes, repasa el horóscopo mensual de La República.

Aries

21 de marzo al 20 de abril

Últimamente has cargado con muchas responsabilidades y estasituación ha desgastado tu energía. Deja por un momento toda actividad enmarcha y dale un tiempo al descanso. Lo necesitas.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Aunque te sientas agobiado y con deseos de abandonar todas tusactividades, debes de insistir y luchar un poco más. La meta que anhelasestá muy cerca y no es conveniente rendirte ahora.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

Quieres que tu pareja sea más afectuosa y entregada, pero elorgullo te impide expresar lo que deseas de tu relación. Sé máscomunicativo y esa persona cambiará para bien, recuérdalo.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

Hay pendientes domésticos que deberías de delegar, de lo contrarioestarás agobiado por tantas responsabilidades. En lo sentimental, esapersona te buscará para que tomes una decisión.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

Te sientes comprometido a resolver problemas que no son tuyos. Estose está volviendo una constante que te genera tensión y desgasteemocional. Pon límites a tu entorno y todo cambiará.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

Has hecho mucho por tu pareja, pero sientes que no corresponde atus atenciones como tú lo deseas. Quedarte callado no será la solución.Expresa con claridad tu malestar y podrá entenderte.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

Tienes varios pendientes económicos por resolver, pero elpresupuesto con el que cuentas no estaría alcanzando para saldarlo todo.No te presiones y organízate, con calma todo se solucionará.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Guardas en la memoria recuerdos que te generan tristeza y estote conduce a un estado de nostalgia que no conviene. De ti dependecambiar este estado y disfrutar de todo lo que te rodea.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

Se acerca alguien que sabes ha sido inestable emocionalmente.Ahora no aceptarás su propuesta y decidirás conocer nuevas personas. Enpoco tiempo llegará alguien que te hará muy feliz.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Organizarás todas tus actividades para culminarlas a tiempo yasistir a un evento donde estarás rodeado de amistades y algunosfamiliares. La pasarás muy bien, solo evita los excesos.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Buscarás a una amistad que siempre ha actuado con generosidad ysolicitarás su apoyo para resolver un tema económico que te preocupaba. Su disposición para ayudarte será inmediata.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Aún no culminas pendientes de tipo laboral y es posible que inviertasparte del día en salir de estos procesos. Una persona con más experienciaque tú te ayudará, con su apoyo todo lo resolverá.

En Vivo: horóscopo de HOY, sábado 7 de mayo de 2022 08:00 ¿Qué elemento soy según mi signo del zodiaco? Conoce el elemento que corresponde a cada uno de los signos zodiacales. En esta tabla conoce el elemento de cada signo. SIGNO ZODIACALELEMENTOAriesFuegoTauroTierraGéminisAireCáncerAguaLeoFuegoVirgoTierraLibraAireEscorpio Agua SagitarioFuego CapricornioTierraAcuarioAirePisisAgua AriesFuegoTauroTierraGéminisAireCáncerAguaLeoFuegoVirgoTierraLibraAireEscorpio Agua SagitarioFuego CapricornioTierraAcuarioAirePisisAgua 07:52 ¿Qué signo del zodiaco soy según mi fecha de nacimiento? Conoce la fecha que le corresponde a cada uno de los signos zodiacales y cuál es el elemento que los representa. SIGNO ZODIACALFECHA DE NACIMIENTO Aries21 de marzo al 20 de abril Tauro21 de abril al 21 de mayoGéminis22 de mayo al 21 de junioCáncer22 de junio al 22 de julioLeo23 julio al 22 de agostoVirgo24 de agosto al 23 de septiembreLibra24 de septiembre al 23 de octubreEscorpio 24 de octubre al 22 de noviembreSagitario23 de noviembre al 21 de diciembreCapricornio22 de diciembre al 20 de eneroAcuario21 de enero al 19 de febreroPiscis20 de febrero al 20 de marzo Aries21 de marzo al 20 de abril Tauro21 de abril al 21 de mayoGéminis22 de mayo al 21 de junioCáncer22 de junio al 22 de julioLeo23 julio al 22 de agostoVirgo24 de agosto al 23 de septiembreLibra24 de septiembre al 23 de octubreEscorpio 24 de octubre al 22 de noviembreSagitario23 de noviembre al 21 de diciembreCapricornio22 de diciembre al 20 de eneroAcuario21 de enero al 19 de febreroPiscis20 de febrero al 20 de marzo 07:50 Horóscopo del viernes 6 de mayo: revisa las predicciones de ayer Aries 21 de marzo al 20 de abril Es posible que asistas a una reunión donde conocerás a alguien que llamará tu atención por su atractivo. No te dejes llevar por deseos o pasiones de momento, la experiencia no sería conveniente. Tauro 21 de abril al 21 de mayo Esos problemas que parecían imposibles de resolver los estás solucionando mejor de lo que habías imaginado. En el amor, el mal momento ha pasado, esa persona buscará la reconciliación. Géminis 22 de mayo al 21 de junio Te ha sido tan difícil recuperarte de pérdidas y fracasos que no deseas arriesgar la estabilidad que las logrado conseguir. No obstante, llegan ofertas y serán muy positivas, evalúalas. Cáncer 22 de junio al 22 de julio Tienes muchos pendientes por culminar, lo que podría complicarte a nivel de horarios para realizar ese viaje corto o paseo que deseabas. Posponlo para cuando estés mucho más organizado. Leo 23 de julio al 23 de agosto Las condiciones que tendrías que aceptar para iniciar esa sociedad no te serían del todo convenientes. Espera la llegada de mejores ofertas donde puedas creer realmente, no desesperes. Virgo 24 de agosto al 23 de septiembre Tendrás que lidiar con una persona algo obstinada. No intentes convencerla y deja que sus propios errores la hagan reflexionar. Luego te buscará para que puedas asesorarla y te escuchará. Libra 24 de septiembre al 23 de octubre Algunas amistades te presionarán para que asistas a un evento social. No obstante, encontrarás la excusa perfecta para disculparte y cancelar tu participación. Hoy preferirás descansar. Escorpio 24 de octubre al 22 de noviembre Recibirás un mensaje de alguien que no es de tu confianza por sus constantes mentiras y ambivalencias. Su atractivo ya no te seducirá como antes y decidirás alejarte. Esperas algo mejor. Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Ese proyecto al cual estás aferrándote es la esperanza que tienes para mejorar tu economía y hacer realidad tus sueños. Hoy llegan buenas noticias al respecto, todo avanza para bien. Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero Aunque te acompañe la experiencia para juzgar algunos errores de tus compañeros, cuida siempre las formas. Si eres intolerante estarías ganándote detractores y esto no te conviene. Acuario 21 de enero al 19 de febrero Alguien que desea aprovecharse de tus influencias o poder actuará de una forma servil con la intención de obtener favores especiales. Sé diplomático, pero establece límites, será lo adecuado. Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Tu naturaleza emocional y sensible te lleva a recordar nostálgicamente algo que ha quedado en el pasado. No intentes retomar nada que sabes no funcionaría. Busca nuevas oportunidades.

