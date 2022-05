Horóscopo de hoy, viernes 6 de mayo: guía diaria de lo que te depara tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 6 de mayo, y también las predicciones de ayer, 5 de mayo. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

21 de marzo al 20 de abril

Es posible que asistas a una reunión donde conocerás a alguien que llamará tu atención por su atractivo. No te dejes llevar por deseos o pasiones de momento, la experiencia no sería conveniente.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Esos problemas que parecían imposibles de resolver los estás solucionando mejor de lo que habías imaginado. En el amor, el mal momento ha pasado, esa persona buscará la reconciliación.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

Te ha sido tan difícil recuperarte de pérdidas y fracasos que no deseas arriesgar la estabilidad que las logrado conseguir. No obstante, llegan ofertas y serán muy positivas, evalúalas.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

Tienes muchos pendientes por culminar, lo que podría complicarte a nivel de horarios para realizar ese viaje corto o paseo que deseabas. Posponlo para cuando estés mucho más organizado.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

Las condiciones que tendrías que aceptar para iniciar esa sociedad no te serían del todo convenientes. Espera la llegada de mejores ofertas donde puedas creer realmente, no desesperes.

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

Tendrás que lidiar con una persona algo obstinada. No intentes convencerla y deja que sus propios errores la hagan reflexionar. Luego te buscará para que puedas asesorarla y te escuchará.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

Algunas amistades te presionarán para que asistas a un evento social. No obstante, encontrarás la excusa perfecta para disculparte y cancelar tu participación. Hoy preferirás descansar.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Recibirás un mensaje de alguien que no es de tu confianza por sus constantes mentiras y ambivalencias. Su atractivo ya no te seducirá como antes y decidirás alejarte. Esperas algo mejor.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

Ese proyecto al cual estás aferrándote es la esperanza que tienes para mejorar tu economía y hacer realidad tus sueños. Hoy llegan buenas noticias al respecto, todo avanza para bien.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Aunque te acompañe la experiencia para juzgar algunos errores de tus compañeros, cuida siempre las formas. Si eres intolerante estarías ganándote detractores y esto no te conviene.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Alguien que desea aprovecharse de tus influencias o poder actuará de una forma servil con la intención de obtener favores especiales. Sé diplomático, pero establece límites, será lo adecuado.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Tu naturaleza emocional y sensible te lleva a recordar nostálgicamente algo que ha quedado en el pasado. No intentes retomar nada que sabes no funcionaría. Busca nuevas oportunidades.

