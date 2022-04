Horóscopo de hoy, viernes 22 de abril: revisa las predicciones para tu signo zodiacal

¿Qué predijeron los astros para mi signo ayer, jueves 21 de abril?

Aries

Tienes mucha ilusión de concretar ese nuevo proyecto, pero aún no es el tiempo para poder desarrollarlo, paciencia. En lo sentimental, si extrañas a esa persona, da el primer paso y acércate.

Tauro

Una amistad te hablará de llevar a concreción ese emprendimiento que quedó olvidado en el pasado. Será positivo, arriésgate. En el amor, recuperar la confianza en ti mismo elevará tu atractivo.

Géminis

No confíes todos tus planes y estrategias en esa persona que parece de confianza. Podría comentarlo a las personas equivocadas. En el amor, no te quedes con las dudas, busca aclaraciones.

Cáncer

Recibirás un pago pendiente, esto te permitirá agilizar trámites y temas que habías estancado por falta de dinero. En lo personal, tu pareja expresará con claridad sus sentimientos, escúchala.

Leo

Virgo

La forma exigente con la que tratas a tu entorno laboral estaría siendo criticada a tus espaldas. Fortalece la buena comunicación y la empatía, serán las claves para que seas querido y valorado.

Libra

Es posible que se cancele una actividad grupal en la que pensabas participar. Aprovecha el tiempo libre y resuelve todos esos pendientes que tienes en agenda. En el amor, surge algún reencuentro.

Escorpio

Tu capacidad para gestionar tu labor te ha llevado a crecer profesionalmente y obtener prestigio. No obstante, esto ha traído enemigos y mucha competencia. Cuidado con ataques sigilosos.

Sagitario

El retraso de un dinero no te ha permitido resolver ciertos problemas familiares que se han presentado. No te cierres en ideas pesimistas y espera un poco más. Con paciencia todo se solucionará.

Capricornio

Has estado distrayéndote en cosas poco productivas y esto traería consecuencias en tu labor. Ha llegado el momento de cambiar este escenario y recuperar el orden que te caracteriza.

Acuario

Aunque tus ideas resulten claras y convincentes, no lograrás que esa persona ceda o reflexione. Ante esta situación, lo correcto será que tomes distancia. De lo contrario, habría tensiones.

Piscis

Por emoción podrías comprometerte a una actividad que luego dudes en realizar. Cuida lo que digas y no des tu palabra si no estás seguro. En el amor, no desbordes, controla tus emociones.