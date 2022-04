Horóscopo de hoy, jueves 21 de abril: guía diaria de lo que te depara tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 14 de abril, y también las predicciones de ayer, 19 de abril. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Tienes mucha ilusión de concretar ese nuevo proyecto, pero aún no es el tiempo para poder desarrollarlo, paciencia. En lo sentimental, si extrañas a esa persona, da el primer paso y acércate.

Tauro

21 de abril al 21 de mayo

Una amistad te hablará de llevar a concreción ese emprendimiento que quedó olvidado en el pasado. Será positivo, arriésgate. En el amor, recuperar la confianza en ti mismo elevará tu atractivo.

Géminis

22 de mayo al 21 de junio

No confíes todos tus planes y estrategias en esa persona que parece de confianza. Podría comentarlo a las personas equivocadas. En el amor, no te quedes con las dudas, busca aclaraciones.

Cáncer

22 de junio al 22 de julio

Recibirás un pago pendiente, esto te permitirá agilizar trámites y temas que habías estancado por falta de dinero. En lo personal, tu pareja expresará con claridad sus sentimientos, escúchala.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

Virgo

24 de agosto al 23 de septiembre

La forma exigente con la que tratas a tu entorno laboral estaría siendo criticada a tus espaldas. Fortalece la buena comunicación y la empatía, serán las claves para que seas querido y valorado.

Libra

24 de septiembre al 23 de octubre

Es posible que se cancele una actividad grupal en la que pensabas participar. Aprovecha el tiempo libre y resuelve todos esos pendientes que tienes en agenda. En el amor, surge algún reencuentro.

Escorpio

24 de octubre al 22 de noviembre

Tu capacidad para gestionar tu labor te ha llevado a crecer profesionalmente y obtener prestigio. No obstante, esto ha traído enemigos y mucha competencia. Cuidado con ataques sigilosos.

Sagitario

23 de noviembre al 21 de diciembre

El retraso de un dinero no te ha permitido resolver ciertos problemas familiares que se han presentado. No te cierres en ideas pesimistas y espera un poco más. Con paciencia todo se solucionará.

Capricornio

22 de diciembre al 20 de enero

Has estado distrayéndote en cosas poco productivas y esto traería consecuencias en tu labor. Ha llegado el momento de cambiar este escenario y recuperar el orden que te caracteriza.

Acuario

21 de enero al 19 de febrero

Aunque tus ideas resulten claras y convincentes, no lograrás que esa persona ceda o reflexione. Ante esta situación, lo correcto será que tomes distancia. De lo contrario, habría tensiones.

Piscis

20 de febrero al 20 de marzo

Por emoción podrías comprometerte a una actividad que luego dudes en realizar. Cuida lo que digas y no des tu palabra si no estás seguro. En el amor, no desbordes, controla tus emociones.

En Vivo: Horóscopo de hoy jueves 21 de abril 20:50 ¿Qué predijeron los astros para mi signo ayer, miércoles 20 de abril? Aries Has logrado salir victorioso de una situación de la que muchos pensaban que no resolverías. Ahora te encaminas a proyectos nuevos y gracias a tu constancia seguirán cosechando éxitos. Tauro Recibirás una comunicación de tus superiores y posible que te enuncien cambios que no tenías previstos. A pesar del estrés inicial sabrás organizarte para que nada salga de control. Resaltarás. Géminis Tus ideas chocan con las de una persona con la que debes de llegar a un acuerdo. No te muestres tan cerrado y escúchala, solo así podrán entenderse y resolver todo lo que les preocupa. Cáncer Tomas distancia de alguien que se muestra dominante y obstinado a nivel laboral. Buscarás apoyo y lo encontrarás en alguien joven y con gran voluntad. Su apoyo te permitirá avanzar. Leo Una persona que confía en tus talentos te buscará para solucionar algo de suma importancia. Gracias a tus conocimientos y experiencia crearás una estrategia inteligente, todo se resolverá. Virgo No te distraigas de tus actividades. Habrá alguien que te mantendrá entretenido con mensajes o conversaciones y debes evitarlo. En el amor, recibirás una invitación de esa persona especial. Libra La jornada laboral será muy exigente, pero gracias a tu esfuerzo y constancia lograrás alcanzar todos los objetivos. Tu imagen laboral empieza a resaltar, esto atraerá nuevos proyectos. Escorpio Luego de tantas tensiones con tu entorno, logras llegar a un consenso que permita darle inicio a ese nuevo proyecto. La estrategia será certera y gracias a tu esfuerzo alcanzarás el éxito. Sagitario Has estado perdiendo la constancia y el interés en tu labor, pero gracias a los consejos de una amistad, serás consciente del error que estás cometiendo y cambiarás. Hoy recuperarás tu voluntad. Capricornio Es posible que tengas algún tipo de inconveniente a la hora de realizar viajes o traslados en el día, organízate bien. En lo sentimental, escucha a tu pareja y podrán aclarar sus diferencias. Acuario Recibirás la protección o el aval de una persona de poder. Su orientación te permitirá agilizar con mucha rapidez todo lo que parecía estancado. Llegan buenas noticias y golpes de suerte. Piscis Estás idealizando ese proyecto que te interesa, lo que no te permite ser muy objetivo al contemplarlo. Aún no te animes a realizarlo, hay cosas que no te convienen del todo y debes de conocerlas.

¿Qué signo del zodiaco soy según mi fecha de nacimiento?

Conoce la fecha que le corresponde a cada uno de los signos zodiacales y cuál es el elemento que los representa.

SIGNO ZODIACAL FECHA DE NACIMIENTO Aries 21 de marzo al 20 de abril Tauro 21 de abril al 21 de mayo Géminis 22 de mayo al 21 de junio Cáncer 22 de junio al 22 de julio Leo 23 julio al 22 de agosto Virgo 24 de agosto al 23 de septiembre Libra 24 de septiembre al 23 de octubre Escorpio 24 de octubre al 22 de noviembre

¿Cuál es el planeta regente de los signos zodiacales?

Cada ser humano de diversos países como México, Estados Unidos, España y más cuentan con una personalidad. Según la astrología, esto se debe al signo zodiacal, el cual brinda ciertos patrones de conducta, y del planeta, al que está asociado cada uno de estos símbolos.

SIGNO ZODIACAL PLANETA REGENTE Aries Marte Tauro Venus Géminis Mercurio Cáncer Luna Leo Sol Virgo Mercurio Libra Venus Escorpio Plutón Sagitario Júpiter