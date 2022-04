Horóscopo de hoy, martes 12 de abril de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Horóscopo de hoy, martes 12 de abril. El experto astrólogo Jhan Sandoval te brinda los más acertados pronósticos para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Sigue los sabios consejos del astrólogo y prepárate para tener éxito en el campo del amor, la salud, la familia, el trabajo y el dinero.

Además, recuerda que también puedes consultar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología para todo el mes, repasa el horóscopo mensual de La República.

Aries hoy

Toma a bien las sugerencias de esa persona que desea ayudarte. Es posible que reacciones con cierta hostilidad ante sus comentarios. Escúchala detenidamente, lo que te diga tendrá mucho sentido.

Tauro hoy

Estás a la espera de un dinero que aún no llega. Esto te desanima, pero gracias al apoyo inesperado de una amistad, contarás con el capital necesario para saldar deudas o realizar inversiones.

Géminis hoy

Cada vez encuentras más interesante esa posibilidad de negocio que se ha presentado. Arriésgate, será el inicio de algo rentable y muy exitoso. En lo sentimental, evita juicios que lastimen.

Cáncer hoy

Una amistad te advertirá de un compañero que tiene las intenciones de perjudicarte. Te pondrás en alerta y nada malo pasará. En lo sentimental, recibes mensajes de alguien que desea verte.

Leo hoy

Aún no es el momento de expresar tus dudas a la persona que te interesa. No te harías entender o no tendría la capacidad de comprenderte y esto podría generar desilusión. Debes esperar.

Virgo hoy

Han surgido algunos bloqueos que no te han permitido avanzar en lo laboral. Hoy analizarás la situación y hallarás soluciones viables. Recibirás el apoyo de amistades y compañeros.

Libra hoy

Inicias el día con una gran energía. Además, tienes deseos de comenzar una nueva actividad y gracias a la claridad de tus ideas, lograrás proyectarte y materializar ese nuevo objetivo.

Escorpio hoy

Es posible que estés siendo indiferente con alguien que se ha visto afectado por tu ausencia. Ha llegado el momento de reflexionar y dejar las cosas claras. Esa persona necesita escucharte.

Sagitario hoy

No te sientes confiado de cerrar ese acuerdo o firmar esos documentos. Espera mayor asesoría y no te arriesgues. En lo sentimental, has sido duro con tus palabras. Analiza y evita lastimar.

Capricornio hoy

Esa pérdida laboral o económica no debe de detenerte. Necesitas seguir esforzándote. Si luchas y te mantienes alerta, lograrás acercarte a las opciones correctas y lograrás crecer.

Acuario hoy

Una persona que se caracteriza por su exigencia solicitará cambios imprevistos en una actividad que te ha encomendado. Mantén la calma y da lo mejor de ti. Lograrás satisfacer sus expectativas.

Piscis hoy

Una persona que te aprecia podría criticar algunas acciones de tu parte que considera no han sido justas. Toma a bien sus comentarios, pues ellos te ayudarán a corregir errores y cambiar.