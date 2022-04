Horóscopo de hoy lunes 11 de abril de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Lee AQUÍ el horóscopo de hoy, lunes 11 de abril de 2022, y descubre las predicciones de los astros para tu futuro en salud, economía, trabajo y amor, según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Tras varias dudas y decisiones difíciles, aparecen mejores energías en esta jornada para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Iniciamos una nueva semana en este mes de abril y conviene seguir cuidadosamente las señales de las estrellas para no equivocarnos en nuestro día a día. Por ello, no olvides revisar en La República el más completo horóscopo mensual y semanal, además de diversas curiosidades de la astrología y las predicciones para mañana y todos los días.

Aries hoy

El exceso de responsabilidades que tendrás al frente te obligaría a ordenarte en horarios y a exigirte al máximo. En el amor, esa persona no desea perderte y hará lo posible que reconquistarte.

Tauro hoy

Realizarás una labor que te permitirá destacar. Es posible que dirijas a otras personas o asumas alguna jefatura. En lo sentimental, ambas partes recuperan la calma. Ahora podrán dialogar.

Géminis hoy

Has estado encaminando mal algunas actividades por falta de apoyo. Hoy te rodearán personas con más experiencia y voluntad para ayudarte. Su colaboración permitirá lograr tus objetivos.

Cáncer hoy

Se activan algunos proyectos que te permitirán ganar dinero rápidamente. En poco tiempo tendrás el capital que te permitirá saldar tus deudas. En el amor, esa persona volverá a aparecer.

Leo hoy

Te ha costado asumir que ese proyecto que parecía prometedor no ha resultado. Ahora te encaminarás a una nueva meta. El camino que traces será positivo y te llevará al éxito. No te detengas.

Virgo hoy

No te sientes convencido de esa oferta laboral por la propuesta económica. No obstante, no te conviene descartarla del todo y plantea una negociación. Es posible que llegues a un acuerdo.

Libra hoy

La soledad te lleva a pensar constantemente en esa persona que hace mucho no ves. No obstante, te cuesta acercarte por temor al rechazo. Si tomas la iniciativa, todo fluirá de manera positiva.

Escorpio hoy

Has estado desconfiando de algunas personas que te rodean debido a chismes e intrigas que se habían suscitado. Hoy hablarás con los vinculados y todo mal entendido será aclarado.

Sagitario hoy

Has estado inmerso en labores de gran exigencia, pero gracias a tu disciplina todo ha culminado con éxito. Hoy te sentirás más liberado y deseoso de desarrollar actividades más apasionantes.

Capricornio hoy

Resuelves pendientes familiares que te habían mantenido preocupado. Por otro lado, es posible que alguien pretenda convencerte para realizar una inversión de dinero riesgosa, evítalo.

Acuario hoy

Ahora que las cosas están claras, esa persona empezará a expresar sus sentimientos y a brindarte más seguridad. Una nueva etapa llega a tu vida sentimental. Habrá armonía, amor y pasión.

Piscis hoy

Es posible que realices alguna transacción de dinero que resulte un tanto riesgosa, puesto que sería con alguien que no tiende a la honestidad. Sé cuidadoso de tus intereses y no seas impulsivo.