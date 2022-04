Horóscopo de hoy lunes 4 de abril de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Lee AQUÍ el horóscopo de hoy, lunes 4 de abril de 2022, y descubre las predicciones y consejos de los astros para la salud, el trabajo, el amor y la economía en esta jornada, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval. Se avecinan buenas noticias, pero también decisiones clave para los 12 signos del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Si quieres tener éxito en tus relaciones con familia, amigos, pareja y más, así como en tu vida profesional y personal, será importante mantenerse atento a las recomendaciones de la astrología. Por ello, en La República te mantenemos informado con el más completo horóscopo mensual y de todos los días, además de las mejores curiosidades zodiacales.

Aries hoy

Muchas personas están ayudándote a enfrentar ese tema que te afectó emocionalmente. Ahora tendrás las ideas claras y podrás manejarte con mayor dominio e inteligencia, solo sé paciente.

Tauro hoy

Tu punto de vista puede chocar con las ideas de un familiar que tiende a ser obstinado. De nada servirá que te opongas abiertamente, pues seguirá viendo las cosas desde su ángulo. Tolerancia.

Géminis hoy

Te has mostrado como autosuficiente frente a esa persona que ha intentado acercarse a ti. Ahora que la extrañas sabes que te has equivocado. No te dejes vencer por el orgullo y búscala.

Cáncer hoy

La pérdida de un dinero te obligaría a tener una administración mucho más organizada. En poco tiempo recuperarás estabilidad. En el amor, no busques pleitos nuevamente, valora la tranquilidad.

Leo hoy

Ahora que estás libre de dependencias afectivas, esa persona que actuó con tanta inestabilidad te volverá a buscar. Sabes del daño que te generó su actitud. No te conviene retroceder.

Virgo hoy

Contarás con el apoyo de un familiar para tener el dinero que necesitas y realizar esa compra que hace mucho habías planificado. En el amor, tomarás decisiones basándote en la madurez.

Libra hoy

No quieres soltar lo que tienes por temor a perder. Hoy una persona que te aprecia te propondrá algo nuevo que resultará interesante. No le tengas miedo a las nuevas oportunidades.

Escorpio hoy

El tiempo que dejaste pasar ha llevado a término un vínculo que en su momento pudo haber sido positivo. Es posible que intentes recuperarlo, pero ya sería tarde. Espera otras oportunidades.

Sagitario hoy

Te delegarán una labor importante donde dirigirás a otras personas. Esta función la harás confiando en tus talentos y gracias a esto lograrás del éxito. Es posible que recibas un reconocimiento.

Capricornio hoy

Has estado ignorando algunas cosas por falta de conocimiento o experiencia. Hoy tendrás en manos la información que te faltaba, esto te permitirá mejorar los resultados de tu labor.

Acuario hoy

Fíjate bien a quién le pides consejos. Es posible que hoy recibas asesoría de una persona que no tendría la capacidad moral o emocional para poder ayudarte. Busca la opinión de especialistas.

Piscis hoy

Tu constancia y deseo por aprender están haciendo que crezcas profesionalmente. Hoy realizarás tus funciones con gran dominio y seguridad. Es posible que lleguen nuevas ofertas, aprovéchalas.