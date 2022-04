Horóscopo mensual de abril: predicciones de Mhoni Vidente para el amor, salud y trabajo

Horóscopo mensual de abril. Descubre qué te deparan los astros a lo largo de este nuevo mes con las mejores predicciones. La destacada tarotista cubana Mhoni Vidente revela el futuro de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Lee los vaticinios y sigue estos consejos para tener éxito en estos días.

Abril es un mes de reflexión y de variaciones importantes, no solo en el clima, sino también en varios aspectos de la vida. Para que el destino no te agarre desprevenido, te recomendamos revisar también el horóscopo semanal a cargo de la famosa astróloga, así como el horóscopo de todos los días y las más interesantes curiosidades zodiacales en La República.

Horóscopo mensual para Aries

Se vienen trabajos nuevos para Aries, para el cual aparece la carta de la templanza. Además, se augura un nuevo amor. Este signo es la libertad y lo mejor para él será reinventarse, aunque conviene dejar los excesos. El arcángel Miguel está del lado de los Aries. Debes analizar tu entorno porque habría gente que te desearía el mal. Aries debe escuchar y no cerrarse en su mundo.

Los números mágicos para este signo son el 5 y el 54.

Horóscopo mensual para Tauro

Este signo tiene la capacidad de cambiar su vida. Al ser un signo de tierra, piensa siempre en base a la realidad. Puedes cambiar de casa o comprarte una vivienda. Aparece la carta del sol y el mago. Es bueno a que a los Tauro les dé el sol para alejar toda negatividad de su aura. El domingo será un gran día y lo mejor es que pidas tres deseos porque se te dará eso que anhelas. Debes ser reservado, ya que no es bueno contar los planes a futuro. Si estás en un proceso legal, lo ganarás.

Los números mágicos para este signo son el 32 y el 78.

Horóscopo mensual para Géminis

Este signo está en la etapa del amor. Géminis ya debe saber que en este mundo no todas las personas son buenas. Asimismo, nuevos proyectos llegarán a tu vida. Aparece la carta de la virgen María, pero traes una brujería encima; debes cuidarte mucho. Este signo tendrá problemas con su entorno. Géminis tiene la capacidad de cambiar su destino, pero será recomendable hacerse una limpia.

Los números mágicos son el 29 y 45.

Horóscopo mensual para Cáncer

El signo de Cáncer debe estar preparado para lo que viene, ya que hay cambios radicales en su vida. Este es el mes de la fecundidad. Limpia tu casa y bota las cosas viejas. Te tocan las cartas del diablo: esto quiere decir que tienes un entorno muy maligno. Sin embargo, este signo podrá ganar la lotería, ya que la carta del diablo también está ligada a los juegos de azar. Sal de la monotonía.

Los números mágicos son el 38 y el 68.

Horóscopo mensual para Leo

Leo está en un camino correcto, pero es mejor no pensar mucho en el pasado ,ya que algunos andan medio melancólicos. Pronto llegará una recompensa económica a tu vida, pero debes dejar atrás el derroche en abundancia. Hay que saber ahorrar, ya que es una buena oportunidad para amasar riqueza. El arcángel Uriel está de tu lado y te pide mayor estabilidad emocional y afectiva. Sin embargo, podrías sufrir una traición de alguien muy cercano.

Los números mágicos son el 55 y el 61.

Horóscopo mensual para Virgo

Virgo siempre es muy trabajador. Conviene analizar mucho con quién te relacionas, debido que habría personas malas a tu alrededor. Piensa mucho a quién le cuentas qué ocurre en tu vida. El color de la suerte para este signo es el rosado. Rodéate de gente positiva y trabajadora, ya que estarías rodeado de gente vaga, tóxica y perjudicial para tu crecimiento personal. Los Virgo deben controlar sus problemas personales mediante una purga. Debes ser autodeterminado y autocontrolado cuando afrontes situaciones próximas.

Los números mágicos son el 20 y el 74.

Horóscopo mensual para Libra

Es tiempo de conocer gente nueva con la finalidad de abrirte horizontes. Debes arreglar tu pasado para vivir el presente y planificar el futuro. Libra batalla mucho en el amor, pero hay que abrir los ojos porque a veces eligen muy mal. Pronto llegarán soluciones a tu vida y debes dejar de ser tan dramáticos. Corresponde trabajar mucho y ahorrar lo mismo.

Los números mágicos son el 08 y el 11.

Horóscopo mensual para Escorpio

Los Escorpio deben dedicarse más a ellos, abril tiene que ser un mes en el que ellos decidan por sí mismos y o dejarse influenciar por terceros. Hay nuevas energías, pero hay que elegir gente que te permita crecer en todos los ámbitos de tu vida. Sería bueno emprender un negocio nuevo y cambiar de lugar. Alguien te espía y no te deja descansar. Pon incienso en tu casa para eliminar malas vibras.

Los números mágicos son el 40 y el 44.

Horóscopo mensual para Sagitario

Esta semana, Sagitario está en un proceso de renovación personal y espiritual. Ten cuidado con el uso de redes sociales. Si alguien te invita irte al extranjero, es bueno que lo aceptes, ya que eso significa progreso en tu vida. Sagitario debe seguir solo, ya que por ahora es lo mejor que puede pasar en tu vida. Este signo es muy apasionado y a veces ello te trae problemas. Será mejor perdonar y liberarse de todo tipo de rencores. Llegará un dinero extra que debes ahorrar. Sería ideal cambiarse de casa. Abril es tu mes por nuevos negocios y emprendimientos.

Los números mágicos son el 27 y el 65.

Horóscopo mensual para Capricornio

En la primera semana, el signo de Capricornio tendría la oportunidad de cambiar su vida y corregir errores, pero debes tener las riendas de ello y dejarte de influenciar por terceros. Capricornio sufriría una serie de problemas personales, pero al final saldrá airoso de todo mal. Hay que quedar en paz con los amores del pasado para no tener problemas con el presente. La abundancia llamaría tu puerta y lo mejor es ahorrar.

Los números mágicos son el 25 y el 56.

Horóscopo mensual para Acuario

A las personas del signo de Acuario les llega la estabilidad emocional y sobre todo seguir tu referencia de vida. Los Acuario se mentalizan mucho y logran sus anhelos. Esta semana será muy intensa, pero mantén la tranquilidad ya que es bueno tener ingresos fijos. Dios está siendo benevolente contigo: plantéate tres deseos porque se te cumplirán. Debes pagar lo que debías para que puedas concretar todas tus metas. Los cambios serán para mejor. Libérate de las ataduras del pasado.

Los números mágicos son el 39 y el 41.

Horóscopo mensual para Piscis

En la primera semana habrá amor puro y sobre todo creatividad para el signo de Piscis. No sigas sufriendo por ese amor perdido. Vienen cambios y no debes sentir miedo ante este proceso, ya que esto te permitirá crecer tanto en lo personal como en el ámbito profesional. Ya no te deberías sacrificar por otros. Rompe con tu pasado y deshazte de las malas energías y de cosas que te atormentan. El arcángel Miguel está con Piscis.