Horóscopo semanal del 28 de marzo al 3 de abril 2022: Mhoni Vidente te ofrece sus predicciones

Horóscopo semanal del 28 de marzo al 3 de abril. Inicia tu semana con las predicciones más acertadas de la astróloga Mhoni Vidente para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Orienta tu vida con los consejos astrales para el amor, dinero, salud y trabajo.

Recuerda que en La República encontrarás el horóscopo diario, mensual y el de todos los signos para este 2022. Comparte estos vaticinios de la astrología y toma las mejores decisiones en tu vida profesional y personal, así como en las relaciones con tu familia, pareja, amigos y demás seres queridos.

Horóscopo semanal para Aries

Semana de tener muchas presiones de trabajo, así que trata de darle solución a todo en su momento y no llenarte de angustias y desesperación. Recuerda que estás en tu semana de cumpleaños y eso te hará sonreír en estos días y más porque recibes un regalo que no esperabas de alguien muy especial.

En estos días te ofrecen un puesto nuevo de trabajo, acéptalo que te va ir de lo mejor. Tu mejor día va ser el miércoles porque la suerte te va a sonreír en todos los sentidos.

Ya no pelees con tu pareja, si te quiere pero recuerda darse un espacio siempre para que no se sientan presionados. Haces exámenes de tu carrera universitaria y sales bien en todos.

Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 8,17 y 22. Tu color es el azul intenso, tu compatibilidad es con los signos de Tierra.

Horóscopo semanal para Tauro

Semana de suerte en cuestiones de relaciones públicas. Van ser unos días de cerrar negocios nuevos y aventurarte a crear nuevos rumbos laborales. Recuerda que te sigue la buena fortuna en todo lo económico, así que no dejes de aprovecharla y realizarte más en cuestiones personales.

Recuerda que un problema que tiene Tauro es el orgullo, trata de decirle a esa persona tan especial que lo sientes y quedar como amigos si ya no pueden ser pareja; verás que te vas a quitar un peso de encima.

En cuestiones de salud, trata —ahora sí— de ir con un buen médico y quitar el malestar de tu pierna y de neuralgia. Recuerda que la mejor inversión es uno mismo.

Eso te dará más suerte en todo lo que realices.

Tendrás un golpe de suerte el día martes con los números 21 y 34 y trata de usar más el color rojo y naranja.

Horóscopo semanal para Géminis

Semana de buenas energías alrededor de tu signo. Vas a tener unos días de buena suerte en todo lo relacionado con la firma de contratos nuevos y la llegada de un dinero por parte de un trabajo extra. Recibes una invitación para salir de viaje y obtienes un crédito bancario para una casa.

Sabrás de un embarazo familiar que te va dar mucha alegría. A los géminis que están solteros: a van ser unos días de estar conociendo personas muy compatibles con tu signo.

Este lunes va a ser de suerte en todo lo relacionado en relaciones públicas y emprender un negocio, así que no lo dudes y ¡hazlo! que te va ir de lo mejor.

En estos días es el momento de mover energías. Si puedes cambiarte de casa, hazlo. También te recomiendo ponerte algo de oro o plata para atraer la abundancia.

Tus números de la suerte son 13 y 4.

Horóscopo semanal para Cáncer

Semana de estar con muchas preocupaciones personales, eso te hace ser el pilar de tu casa y el que va estar viendo por los demás. Trata de no caer en angustia y estrés.

Recuerda que lo mejor que puede hacer tu signo para liberar las energías negativas es el ejercicio. Trata de hablar con tus superiores para que te consideren para un mejor puesto. Tu mejor día va ser el jueves en cuanto a cierre de contratos y la autorización de algún crédito.

En cuestiones amorosas, vas a estar de lo mejor con tu pareja y van a ser unos días de mucha pasión. Ten cuidado con problemas de huesos. Te invitan a una boda.

Recibes una beca de estudios para el extranjero, en otra universidad. Esta semana debes de tener una gran transformación en lo personal y dejar atrás todo lo negativo.

Tus números mágicos: 4 y 20.

Horóscopo semanal para Leo

Semana de estar con toda la buena suerte de tu lado. Atraviesas por una etapa de prosperidad. Si tienes la oportunidad de poner un negocio propio y de buscar la forma de ganar dinero por honorarios, recuerda que los Leo son el signo que atrae más riqueza.

Vas a tener juntas en tu trabajo y cambios muy positivos para tu desempeño, solo trata de no platicar para que no provoques la envidia de los demás y así no tener obstáculos en tu futuro.

Trata de usar más el color azul fuerte, que te va atraer más abundancia. Un amor del signo Aries o Escorpión volverá más fuerte a tu vida.

Trata de estar en paz en tu vida amorosa y no estar pensando siempre que tu pareja te es infiel. Sigue con tu plan de estudios, recuerda que vale más el que sabe más.

Te llega un golpe de suerte con los números 12 y 6.

Horóscopo semanal para Virgo

Semana de estar con unos proyectos laborales en tu vida. Tu necesidad de crecimiento va hacer que tu mente esté trabajando al 100% para crear nuevos negocios que te van a dejar mejores ingresos económicos.

En cuanto a tus compañeros de trabajo, trata de bloquear sus energías negativas sobre ti. Ya no les pongas tanta atención en lo que dicen, recuerda que si los perros ladran es porque vas avanzando.

Trata de seguir con tu buena rutina de ejercicio y alimentación que te estás viendo de lo mejor. Ayuda a más personas a encontrar la felicidad: haz conferencias y se maestro de vida.

Para los Virgo que están solteros, un amor del pasado vendrá a tu vida otra vez.

Tendrás un golpe de suerte el día martes con los números mágicos que son 14 y 22 y trata de usar más el color amarillo, que será de gran ayuda.

Horóscopo semanal para Libra

Inicia un nuevo ciclo de vida para tu signo esta semana y será de gran abundancia en todo lo que quieras realizar. Te invitan a un negocio que te ayudará a crecer en lo económico.

Evita envidiar a quienes te rodean, ese sentimiento hace que seas infeliz, así que trata de sacar tus buenos sentimientos y enfócate en tu crecimiento profesional para que te sientas satisfecho. En estos días te ofrecen un mejor trabajo.

A tu signo le gusta mucho el contacto con la naturaleza, así que, cada vez que puedas, ve a un día de campo o ten mascotas en tu casa para que sientas la energía positiva en tu vida.

Tu signo es muy cariñoso y eso te hace tener varios amores a la vez, pero no juegues con nadie. Procura ir con tu médico para que te realice un chequeo.

Tus números de la suerte son 23 y 70, y tu color el celeste.

Horóscopo semanal para Escorpio

La influencia de los rayos del Sol provocará energías encontradas en tu vida; es decir, debes tener cautela en todo lo que realices, pues a tu signo lo domina lo impulsivo y eso te vuelve vulnerable ante los demás, por eso te recomiendo que no te enojes y pienses antes de actuar.

En estos días tendrás mucho trabajo, pero debes ordenar todas tus ideas para realizarte en lo laboral. Recibes un dinero extra por un bono o el pago de una deuda.

Un amor del signo de Capricornio o Acuario te buscará, así que trata de quedar en paz y si todavía sientes algo por esa persona, retoma la relación, recuerda que lo importante es que seas feliz.

Cuídate de los fraudes y controla tus pagos con tarjeta de crédito.

Tu día de suerte será el lunes con los números 04 y 71, ese día usa ropa de colores fuertes y mucho perfume.

Horóscopo semanal para Sagitario

Las energías cruzadas influirán en tu signo, evita realizar compras o inversiones ; es decir, deja pasar estos días para que las energías negativas se alejen y no afecten tu economía. En tu trabajo habrá cambios repentinos de puestos. Cuídate de problemas de nervios y estrés, y haz ejercicio al aire libre, eso te ayudará a estar más tranquilo.

Los que están en pareja le darán un espacio a su relación para que puedan autosanar y dejen atrás los problemas del pasado.

Los solteros tendrán muchos amores nuevos y compatibles. Tu signo vive intensamente su vida, pero tu carácter se basa en la lógica y su gran sentido de la realidad y siempre buscas el éxito en todo lo que realizas.

Si no sabes qué estudiar, te recomiendo relaciones públicas, arte o comunicaciones.

Tus números de la suerte serán 7 y 19.

Horóscopo semanal para Capricornio

Estarás con mucho trabajo y bajo los reflectores de tus superiores esta semana, debes planear tus tiempos para cumplir en lo laboral para que no tengas problemas.

Evita platicar demasiado tu vida personal, a tu signo lo rodean los chismes y malas intenciones, así que te recomiendo ser discreto.

Ya no discutas con tu pareja, tu signo es muy controlador, por eso te recomiendo tener paciencia y disfrutar tu relación; tu mayor compatibilidad es con Virgo, Escorpión o Aries.

Haces pagos para tu casa y te pones al corriente en tus cuentas. Ya no busques pretextos para adelgazar, todo está en tu mente y tu signo siempre logra lo que se propone. Eres el más conquistador de Zodiaco.

Te llega un dinero por un premio en la lotería con los números 32 y 66, y trata de usar el color rojo para atraer la abundancia.

Horóscopo semanal para Acuario

Te sentirás agotado esta semana por tantas presiones laborales, necesitas un respiro, por eso te recomiendo que pases tiempo en casa con tu familia para recargar energías; aprovecha cualquier momento para disfrutarlos.

En el trabajo acudirás a juntas para reacomodo de puestos y asignación de jerarquías; tu signo se beneficiará con un cargo de jefe de área.

Compras ropa y zapatos para una fiesta familiar. Ya no le des consejos a ese amigo que no quiere escuchar, trata de que cada quien arregle sus problemas.

Te cambias de casa y decides vivir un tiempo solo. Te proponen iniciar un negocio con el que entrarás a tu mejor etapa de crecimiento económico. Los que están casados tendrán problemas por celos.

Tus números de la suerte son 10 y 15. Recuerdas a alguien que se fue de tu lado, acéptalo y vive en paz.

Horóscopo semanal para Piscis

Habrá cambios importantes en tu vida esta semana: te ofrecen un ascenso y los astros estarán a tu favor en cuestión económica.

Compras una bicicleta para hacer ejercicio, es importante que te mantengas en forma. Te invitan a salir de viaje esta semana; acepta, te servirá para mover tus energías.

Los que están solteros y quieren formalizar su relación, esta semana será propicia para que lo logren. Te busca un familiar para pedirte ayuda económica, tu signo es el pilar de la casa.

Alguien de tu familia te anuncia su embarazo y te dará mucho gusto. Estudia más para los exámenes de tu carrera universitaria.

En estos días te puedes hacer cualquier cirugía, todo saldrá bien. Haces arreglos en tu hogar. Ten cuidado con tus compañeros de trabajo, no confíes mucho en ellos.