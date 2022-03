Horóscopo de hoy, jueves 17 de marzo de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Empieza tu día leyendo el Horóscopo de hoy, jueves 17 de marzo de 2022, y revisa lo que los astros tienen preparado para ti. Con los acertados vaticinios del astrólogo Jhan Sandoval podrás conocer qué le depara a los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Presta atención al tarot para que sepas cómo te irá en el amor, trabajo, salud y más.

No olvides que puedes descubrir los designios de los próximos días con el horóscopo semanal. Además, para que sepas qué dice la astrología para todo el mes, repasa el horóscopo mensual de La República.

Aries hoy

Tienes que acelerar varios procesos y esto podría conducirte a perder la paciencia y mostrarte intolerante con algunos compañeros. Este estado solo traería conflictos, intenta cambiar.

Tauro hoy

Has entrado en una etapa de enemigos y competencia. Es posible que reconozcas esto en la actitud de un compañero que se pondrá en contra de tus puntos de vista. Mantén la diplomacia.

Géminis hoy

Estarías forzando situaciones que tomarán más tiempo del pensado. Presionar solo alteraría los buenos resultados, paciencia. En el amor, alejarte no será lo conveniente. Enfrenta los problemas.

Cáncer hoy

Los problemas económicos que te preocupan tendrán pronta solución. No dejes que el estrés y la presión te nublen. Si te mantienes tranquilo y te organizas, en poco tiempo todo se resolverá.

Leo hoy

La distancia que ha tomado esa persona ha tejido en ti más lazos emocionales de los que habías imaginado. Esta historia aún no ha terminado, pero necesitas manejar mejor tus sentimientos.

Virgo hoy

Te sientes tentado a solicitar un préstamo de dinero a alguien que consideras no te lo negaría. No obstante, esta persona es desconfiada y no tomaría a bien tu propuesta. Sé cauto y espera.

Libra hoy

Esos sueños que pensaste inalcanzables están por hacerse realidad. Hoy tendrás respuestas concretas que te acercarán a tus metas. Entras en un tiempo de satisfacción y crecimiento.

Escorpio hoy

Tu orgullo te ha hecho ignorar una situación de tipo emocional que aún te mantiene atado. Ha llegado el momento de buscar a esa persona y aclarar es problema que no te es indiferente.

Sagitario hoy

Un compañero no está respetando el acuerdo que habían establecido para desarrollar juntos algunas actividades. Expresa tu inconformidad de una manera diplomática y todo se aclarará.

Capricornio hoy

El mal entendido que has tenido con tu pareja no lo manejas de una manera equilibrada, pues estarías mezclando viejas heridas con resentimiento. Esto te inclina a extremar emociones, evítalo.

Acuario hoy

La buena relación que tienes con un compañero, te llevaría a pensar en formar una futura alianza laboral, no te equivocarás. En el amor, se aclaran los problemas y propiciarás una reconciliación.

Piscis hoy

Estás envolviéndote muy intensamente con esa persona que te gusta. Tus emociones están convirtiéndose en sombrías u obsesivas, lo que podría conducirte al sufrimiento. Intenta controlarte.