Horóscopo de hoy lunes 14 de marzo de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Horóscopo de hoy, lunes 14 de marzo de 2022. Descubre que depara el destino en esta jornada a los 12 signos del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Hoy toca pensar muy bien las decisiones que se nos presentarán en el amor, el trabajo y la economía, según las acertadas predicciones de Jhan Sandoval.

Nos acercamos a la mitad del mes y los astros continúan influenciando de distintas maneras en tus relaciones con familia, amigos y pareja. Para que no estés desprevenido, recuerda revisar nuestro más completo horóscopo mensual, así como el horóscopo de mañana y todos los días en La República con los mejores consejos de la astrología.

Aries hoy

Tienes gestiones que están pendientes y no las resuelves por dudas o falta de información. Ha llegado el momento de solicitar asesoría especializada para que encuentres pronto el camino adecuado.

Tauro hoy

Estás muy cerca de culminar labores que te generaron muchas tensiones. No obstante, aún hay detalles que dilatarán el resultado final. Sé paciente y constante, lo mejor está por llegar.

Géminis hoy

Hoy te relacionarás con una persona que mezcla sus emociones en asuntos laborales. Es importante que cuides tus palabras para que puedas evitar discrepancias. Maneja la inteligencia emocional.

Cáncer hoy

Tienes que negociar asuntos económicos muy importantes. Es posible que estos estén relacionados a un préstamo que luego condicionará tu economía. Evita riesgos y analiza bien tus decisiones.

Leo hoy

Alguna decepción o un sentimiento de pérdida estaría nublando tu mente, lo que no te permite actuar de manera racional e inteligente. Deja de contemplar todo desde lo emocional, sé más práctico.

Virgo hoy

Aún guardas cierto resentimiento a esa persona y esto podría conducirte a decir cosas que conviene callar. Es posible que tus comentarios trasciendan y sean motivo de mayores problemas, evítalo.

Libra hoy

Está siendo evidente los descuidos de un compañero con quien tienes que desarrollar algunas actividades. Tienes que establecer condiciones y ser muy exigente si deseas avanzar sin errores.

Escorpio hoy

Piensas destinar un dinero a realizar pagos o compras que no habías previsto. Pero es posible que un familiar no esté de acuerdo. No discutas y trata de dialogar, si lo haces llegarán a un acuerdo.

Sagitario hoy

No pierdas la paciencia ni intentes acelerar procesos que aún seguirán tomando su tiempo. Ir en contra de las reglas te llevaría a desaciertos que podrían generarte pérdidas. Precaución.

Capricornio hoy

La buena comunicación que tienes con esa persona y la transparencia que demuestra está generando sentimientos especiales en ti. No obstante, conviene ser paciente y esperar.

Acuario hoy

Hoy recibirás muestras de afecto de tu círculo más cercano. Se irán borrando de tu rostro esas expresiones de tristeza que tenías. Hoy vivirás un día tranquilo, lleno de amor y serenidad.

Piscis hoy

Esa persona que quieres tiene dudas de tus sentimientos. Hoy te buscará y será necesario que expreses con más claridad tus intenciones. De esa manera borrarás sus miedos e inseguridades.