Horóscopo de hoy, sábado 12 de marzo de 2022: las mejores predicciones por signo zodiacal

Horóscopo de hoy, sábado 12 de marzo del 2022. El experto tarotista Jhan Sandoval te brinda los más precisos pronósticos según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Sigue los sabios consejos del astrólogo y prepárate para tener éxito en el campo del amor, la salud, la familia, el trabajo y el dinero.

Además, recuerda que también puedes consultar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología sobre tu luna, sol o ascendente durante todo el mes, repasa el horóscopo mensual de La República.

Aries

Tienes la intención de resolver los problemas con tu pareja y gracias a que has asumido tus errores, lograrás obtener sus disculpas. Cuidado, hay alguien que intentará intrigar en tu contra.

Tauro

Últimamente estás haciendo muchas críticas sobre el comportamiento o las acciones de tu pareja. Sé consciente de esto y cambia. De lo contrario, empezaría a sentirse incómoda y se alejaría.

Géminis

Estarías haciéndote muchas ilusiones y expectativas con alguien que tiene una naturaleza más introvertida. No te aceleres ya que podrías intimidarla. Ve lentamente y la conquistarás.

Cáncer

Sabes que has exagerado en algunos estados emocionales y buscarás a tu pareja para aclarar esta situación. No presiones y dale el espacio necesario para que pueda evaluar sus sentimientos.

Leo

Sé espontáneo y no pierdas la naturalidad frente a esa persona que deseas conocer. Le será más importante saber quién eres y no qué cosas materiales has conseguido. Recuérdalo y todo fluirá.

Virgo

Los temas familiares que te preocupaban se están resolviendo, pero cierto cansancio y estrés te impulsaría salir de casa y relajarte. Necesitas tomar aire, conversar con amigos y desconectarte.

Libra

Cierto estancamiento te ha llevado a experimentar inseguridad e inestabilidad emocional. Pero hoy recibirás una muy buena noticia que cambiará ese estado. Llegan proyectos que serán positivos.

Escorpio

Hace días vienes pensando en un problema que aún no aparenta tener solución. Hoy una amistad te brindará la estrategia ideal, pero tu pesimismo te haría subestimar sus ideas. Evítalo.

Sagitario

Sé más ordenado y exigente con las actividades que tienes que desarrollar. Es posible que salga a la luz algún descuido tuyo y tengas que rendir cuentas. Préstale más atención a los detalles.

Capricornio

Recibes buenas noticias respecto a un tema económico que te preocupaba. Por la tarde, te sentirás tranquilo y decidirás pasar más tiempo con las personas que amas. Lo disfrutarás.

Acuario

Sorpresas e invitaciones que no planificaste llegarán hoy para sorprenderte. Es posible que asistas a un evento donde te reencontrarás con amistades que hace mucho no ves. Te divertirás.

Piscis

Últimamente has estado desconfiando de la prudencia de una amistad. Hoy la buscarás para aclarar tus dudas, pero es posible que no lleguen a un entendimiento. Espera otro momento.