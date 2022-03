Horóscopo de hoy, jueves 3 de marzo de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Comienza tu día leyendo el horóscopo de hoy, jueves 3 de marzo de 2022, y descubre las más acertadas predicciones del tarotista Jhan Sandoval. Con los siguientes vaticinios podrás conocer qué te depara el tarot en el amor, dinero, negocios, trabajo y más, según los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

No olvides que es clave seguir los consejos de los astros para tomar buenas decisiones y estar en armonía con tu pareja, familia y amigos, sobre todo ahora que inicia una nuevo mes. Recuerda, además, que puedes conocer los pronósticos de los próximos días con el horóscopo mensual de La República.

Aries hoy

Tu vehemencia te impulsaría a tomar decisiones sin mucha reflexión. Una amistad que conoce bien tu naturaleza intentará que reflexiones y veas lo perjudicial de tu actitud. Cálmate y escúchala.

Tauro hoy

Los problemas familiares que te preocupaban empiezan a resolverse sin mucho esfuerzo. Esto te aporta tranquilidad, lo que te impulsará a retomar todas tus actividades con más optimismo.

Géminis hoy

Es posible que se cancele una actividad que hace días habías agendado. En su lugar, te dedicarás a culminar una serie de responsabilidades que se acumularon por falta de tiempo. Organízate.

Cáncer hoy

Estarás tentado a solicitar un préstamo para resolver los problemas económicos que vienes afrontando. No obstante, esto podría complicar más tu situación. Piénsalo bien, no te arriesgues.

Leo hoy

Abandonarás proyectos que idealizaste, pero que aún no has podido aterrizar. Te dedicarás a cosas más prácticas y que aporten beneficios a corto plazo. La dirección que tomarás será la correcta.

Virgo hoy

Aunque pienses tener la razón, es necesario que seas más empático. Si eres cortante con esa persona que pretende acercarse, lo único que lograrás será distanciarla definitivamente, piénsalo.

Libra hoy

No generes rivalidades ni impongas tu voluntad, especialmente en el ámbito familiar. Hay alguien que evita discutir contigo y para hacerlo está reprimiendo sus emociones. Cambia y sé conciliador.

Escorpio hoy

Estás esforzándote por llegar a las metas que te han exigido, pero el proceso está desgastándote en exceso y estresándote. Cuida la relación con tus compañeros, no te conviene rivalizar.

Sagitario hoy

Se resolverá ese tema económico que te preocupaba. Es posible que te devuelvan un dinero pendiente y realices compras para el bienestar familiar. Hoy te disculparás con un ser querido.

Capricornio hoy

Tu sentido de responsabilidad te impulsará a prevenir algunas circunstancias que irán sucediendo a tu alrededor. Gracias a que las anticiparás, sabrás conducirte y resolver lo que se presente.

Acuario hoy

Aunque desees hacerles frente a esas personas que te perjudicaron, aún no es el momento de proceder. Precipitarte sin reunir todas las pruebas que necesitas no será positivo, espera.

Piscis hoy

Has estado divido entre tu labor y temas de poca importancia. Ahora el tiempo no está a tu favor y necesitas acelerarte si deseas entregar todo en los plazos acordados. Esfuérzate y no te distraigas.