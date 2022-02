Horóscopo de hoy lunes 28 de febrero de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Revisa AQUÍ el horóscopo de hoy, lunes 28 de febrero de 2022, y conoce qué te deparan los astros en este cierre de mes con las más acertadas predicciones del tarot de Jhan Sandoval. Esta jornada traerá novedades relevantes para la economía, trabajo, amor y salud de los 12 signos del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El mes de febrero llega a su fin luego de traer fuertes energías en el amor y en otros aspectos. Para saber cómo cerrarlo de la mejor manera, no olvides consultar nuestro horóscopo mensual con los mejores consejos astrales. Recuerda que en La República podrás encontrar el horóscopo de mañana y de todos los días para que puedas tomar las mejores decisiones cada día.

Aries hoy

Estarías idealizando los resultados tanto económicos como de imagen profesional que te aportaría ese proyecto. Aterriza todos los aspectos y toma una decisión bajo estadísticas más claras.

Tauro hoy

No estás seguro de brindarle el préstamo de dinero que esa amistad te solicita, pero te cuesta ser determinante y decirle que no. Si no eres claro podría convencerte y no sería favorable.

Géminis hoy

Tienes en mente nuevas ideas que serían brillantes y exitosas si las llevas a la práctica. Hoy conversarás con una persona de gran sentido práctico. Con su ayuda concretarás tus objetivos.

Cáncer hoy

No pierdas la esperanza de lograr tus objetivos. Los obstáculos que se han presentado no serán para siempre. Céntrate en buscar soluciones y en poco tiempo estarás nuevamente encaminado.

Leo hoy

Te tomas mucho tiempo al evaluar lo conveniente de esa propuesta que has recibido. No quieres equivocarte en tu decisión, pero no puedes prolongar tanto la respuesta. Tienes que definir.

Virgo hoy

Una persona vinculada a tu actividad laboral te buscará para comentarte, con tacto y diplomacia, sobre algunos errores que ha encontrado en tu gestión. Toma a bien sus sugerencias.

Libra hoy

Todo empieza a cambiar de una manera positiva. Es posible que recibas un pago pendiente que te permita saldar algunas deudas y realizar esas compras que habías aplazado por falta de presupuesto.

Escorpio hoy

Notas cierta distancia de parte de esa persona que consideras tan importante. No reprimas aquello que sientes y expresa tu molestia. Si lo haces podrá recapacitar y todo cambiará.

Sagitario hoy

Una persona que está acostumbrada a favorecerse de tus recursos económicos te solicitará algún préstamo o apoyo que luego no devolvería. Aprende a ser más categórico en tus decisiones.

Capricornio hoy

Te estarías lamentando por algo que ha culminado y que considerabas muy importante. No te estanques en el sentimiento de pérdida, hay nuevas oportunidades que llegarán.

Acuario hoy

No estás dispuesto a perdonar a esa persona, pero su gracia y magnetismo, sumado a la seguridad que la caracteriza, te haría cambiar de parecer. Estás por vivir una intensa reconciliación.

Piscis hoy

No estás siendo consciente de esto, pero es posible que cosas sin importancia estén haciendo que pierdas la paciencia rápidamente. Cambia o afectarías la relación con tu entorno laboral.