Horóscopo de hoy, sábado 26 de febrero de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Horóscopo de hoy, sábado 26 de febrero de 2022. Conoce las acertadas predicciones del tarotista Jhan Sandoval y descubre qué te depara el tarot en el amor, dinero, negocios, trabajo y más, según los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Además, recuerda que también puedes consultar los designios de los días anteriores, sobre tu luna, sol o ascendente, con el horóscopo de ayer. También te presentamos los vaticinios de las estrellas para el resto del años en el horóscopo 2022.

Aries hoy

Esa situación que parecía estancada empieza a avanzar. Será un día dinámico, lleno de movimiento, desplazamientos o un posible viaje. En el amor, esa persona está resentida, intenta dialogar.

Tauro hoy

No esperes nada de esa persona que con hechos ha demostrado su inmadurez. Deja pasar el tiempo, pues estás por conocer a alguien con quien iniciarás un vínculo verdadero, lleno de amor.

Géminis hoy

No terminas por resolver ese problema que se ha presentado y esto, posiblemente, afecte tu estado de ánimo y te muestres intolerante con el entorno. Paciencia, todo se resolverá positivamente.

Cáncer hoy

No estarías siguiendo la pauta de un superior por no considerarla estratégicamente positiva. Esta autonomía en tus funciones podría traerte problemas si no dialogas y llegas a un acuerdo.

Leo hoy

Te entusiasma un nuevo reto, pero no sería conveniente correr tras su consecución si no evalúas cada acción que ejecutes. Hoy estarías por tomar una decisión precipitada. Evítalo y sé cauteloso.

Virgo hoy

Alguien que hace poco se ha integrado a tu círculo laboral te brindará el apoyo que necesitas para resolver algunos percances laborales. Con su ayuda todo lo resolverás de manera inmediata.

Libra hoy

Es posible que surjan contratiempos que retrasen el inicio de esa actividad que tanto habías deseado. No obstante, será cuestión de tiempo y espera, puesto que pronto será una realidad.

Escorpio hoy

Los celos te han atormentado y te han hecho actuar de una forma posesiva con esa persona que no te ha mentido. Hoy comprobarás que tu desconfianza ha sigo exagerada y te disculparás.

Sagitario hoy

Tienes muchas expectativas de conocer más a esa persona que llama tu atención. Es posible que hoy recibas mensajes o llamadas de su parte. No aceleres nada, todo irá surgiendo espontáneamente.

Capricornio hoy

Mostrar dominio y seguridad personal está haciendo que todo cambie de manera positiva en tu vida sentimental. Tu pareja te dirá cosas sorprendentes; el vínculo que los unía se fortalecerá.

Acuario hoy

Esa persona que ha mostrado tantos altibajos emocionales se volverá a acercar, posiblemente para invitarte a salir y pedirte otra oportunidad. No aceleres nada, conviene esperar.

Piscis hoy

Alguien que llama tu atención se acercará, pero la desconfianza haría que te reserves o te muestres cortante. Vence los miedos y permítete conocerla. Sus intenciones no son malas, recuérdalo.