Horóscopo de hoy viernes 25 de febrero de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Conoce en esta nota lo que los astros tienen preparado para ti en el horóscopo de hoy, viernes 25 de febrero del 2022. El acertado astrólogo Jhan Sandoval te trae los pronósticos más acertados para que los signos de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis puedan saber lo que les depara el tarot en el amor, la salud, la amistad, la familia, el trabajo y el dinero.

Además, recuerda que también puedes consultar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología para todo el mes, repasa el horóscopo mensual de La República.

Aries hoy

Tus ideas junto con la estrategia que te plantearán algunos compañeros te permitirá hacer realidad ese objetivo que tanto ambicionas.En el amor, no actúes por capricho u obsesión, contrólate.

Tauro hoy

Ese objetivo que pensabas fácil de conseguir se vería trabado por algunas condiciones que no habías considerado. Hoy contarás con el apoyo de alguien con experiencia, todo se resolverá.

Géminis hoy

Cierto letargo no te permitiría avanzar al ritmo que las condiciones actuales estarían demandando. Esfuérzate y solicita la ayuda que necesitas,si lo haces tendrás respuestas inmediatas.

Cáncer hoy

Has resuelto con éxito un problema laboral que había restado tiempo para los tuyos. Hoy le brindarás a tu familia las atenciones que necesitan. Es posible que planifiques una mudanza.

Leo hoy

Esa propuesta que has recibido ha cambiado tu perspectiva profesional, ahora tienes nuevos retos y hacia ellos te dirigirás. En el amor,no esperes más y comunícate con la persona que amas.

Virgo hoy

Una amistad que desea desarrollar nuevos proyectos contigo te hablará de sus planes, pero es posible que no compartas el mismo interés y desistirás. Sé cordial y no te muestres tan cortante.

Libra hoy

Estás lamentándote mucho por alguna actividad o situación que ha terminado en tu vida. Hay algo nuevo que está por llegar y será positivo,pues traerá beneficios y crecimiento. Espera y lo comprobarás.

Escorpio hoy

Has estado muy atento a tu labor, pero es posible que una distracción esté sacándote del sendero que habías trazado y esto complique todo lo desarrollado. Esfuérzate y no te distraigas.

Sagitario hoy

Has tenido muchas dudas respecto a los sentimientos de tu pareja. Hoy la tendrás a tu lado y será evidente el interés que tiene por conciliar contigo. Vuelve la armonía a tu vida sentimental.

Capricornio hoy

Estarías encargando algo de suma importancia a una persona que aparenta estar preparada. No te confíes en nada que no esté bajo tu supervisión. Solo así evitarás errores, recuérdalo.

Acuario hoy

Has estado muy aferrado a una actividad que no te aportaba crecimiento. Es el momento de romper estructuras que no favorecían y arriesgarte por ese proyecto nuevo, será positivo.

Piscis hoy

Retomas una actividad del pasado, pero ahora incluirás cambios que serán positivos y que permitirán desarrollarlo de manera exitosa. Cuentas con todas las herramientas para poder lograrlo.