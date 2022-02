Horósocopo: ¿qué signos del zodiaco desconfían del amor y le tienen terror a la traición?

En la astrología, hay algunos signos que desconfían del amor, pues les da miedo sufrir o ser traicionados. Si bien a la mayoría de personas les resulta desagradable afrontar el término de una relación, estos símbolos se diferencian por un excesivo temer a equivocarse. ¿Deseas saber cuáles son? Sigue leyendo para que descubras qué dicen el horóscopo al respecto.

Son cuatro los signos que le tienen terror por los rasgos de personalidad y por la influencia de los astros, según reveló el portal Horóscopo Negro. Es por eso que en ocasiones evitan establecer un vínculo amoroso con alguien, pese a que se sienta atraído por él o ella.

¿Cuáles son los signos del zodiaco que desconfían del amor?

Géminis

Las personas nacidas bajo el signo de Géminis suelen dudar de si su pareja es, o no, la persona ideal. Si bien no sienten temor a establecer una relación afectiva y vivir una experiencia romántica, no asumen un real compromiso, pues sienten miedo de que en algún momento el amor culmine entre ambos.

Géminis es uno de los signos que le tiene miedo al amor. Foto: La República

Virgo

Las nativos de Virgo evalúan a las personas y son muy difíciles de entrar en confianza con alguien más, pues le cuesta creer que no los van a defraudar o traicionar. Son seres que les encanta tener las cosas bajo control y les cuesta adecuarse a los cambios.

No obstante, si conocen a alguien comprometido y decidido a dar lo mejor de sí, podrán establecer un vínculo más cercano con él o ella y estarán abiertos a iniciar una relación.

Las personas del signo Virgo suele buscar un compromiso serio en su relación de pareja. Foto: La República

Escorpio

Los Escorpio son individuos muy pasionales. Disfrutan de las aventuras y de vivir al límite. Son personas muy intensas a las que les encanta jugar con fuego. Son conscientes que pueden experimentar una relación pasional con alguien sin establecer un vínculo afectivo serio. Pese a esto, les aterra la traición, lo cual hace que muchas veces huyan del amor.

Los Escorpio se caracterizan por ser personas pasionales. Foto: La República

Capricornio

Capricornio es realista y no se hace ilusiones. Tampoco se deja llevar por el enamoramiento y, en ocasiones, puede asumir una actitud pesimista frente a la posibilidad de estar con alguien.

Los nativos de este signo consideran que el amor puede funcionar solo cuando encuentren a alguien que sea honesto y se esfuerce para que una relación salga adelante.