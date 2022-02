Horóscopo de hoy lunes 21 de febrero de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Revisa AQUÍ el horóscopo de hoy, lunes 21 de febrero de 2022, con las predicciones más certeras en amor, salud, trabajo y economía para esta jornada, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval. Conoce los anuncios y advertencias de los astros para los 12 signos del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

A pocos días de que termine el mes , habrá novedades importantes en tus vínculos con familia, amigos y otras personas importantes en tu vida, por lo cual será importante prestar atención a lo que dice la astrología. Por ello, La República también te trae el más completo horóscopo mensual para saber qué más traerá febrero, así como las predicciones para mañana y todos los días.

Aries hoy

Estás por tomar una decisión muy importante y si te apresuras podrías escoger lo que no conviene. Sé más estratégico y paciente. En lo sentimental, evita conflictos que distancien a tu pareja.

Tauro hoy

Te da temor vincularte en ese nuevo proyecto laboral. No lo rechaces y siéntete capaz de asumir el reto. En el amor, controla tu imaginación y no dibujes escenarios de traición que no existen.

Géminis hoy

Pasarán las horas y tu jornada laboral se extendería hasta muy tarde. No pierdas los ánimos y esfuérzate. Falta poco para que termines todo lo que tienes en manos. Solo sé constante.

Cáncer hoy

Has superado las trampas que sembraron tus adversarios, pero no muestres un aire triunfante, puesto que esta actitud sería una provocación que generaría nuevos ataques. Cautela.

Leo hoy

Un aire de autosuficiencia te acompaña. No eres consciente de esta actitud que viene alejándote de personas que son importantes para ti. Fortalece tu empatía y acércate a los que amas.

Virgo hoy

Tendrás noticias positivas respecto a ese cambio que esperabas en lo laboral. Será muy favorable económicamente, pero el temor a equivocarte podría paralizarte. Arriésgate, no te arrepentirás.

Libra hoy

Una persona que te hizo problemas en el pasado se acercará. Sus intenciones no son buenas y será mejor que tomes distancia. No te conviene revivir emociones que ya están superadas.

Escorpio hoy

Una amistad pensará en incluirte en un proyecto que será próspero, no pierdas la oportunidad. En lo sentimental, esa persona ha cambiado y no tienes motivos para ser indiferente.

Sagitario hoy

Cierras un acuerdo que será positivo. Cada vez confías más en tu gestión y tu entorno laboral reconocerá tu capacidad. Es posible que surja un encuentro inesperado con algunas amistades.

Capricornio hoy

Te encargarán una labor que demandará concentración y mucha exigencia de tu parte. Es posible que te sientas supervisado, pero gracias a tu experiencia y seguridad, todo lo manejarás.

Acuario hoy

Luego de esa discusión que te distanció de la persona que amas, surgirá un reencuentro donde ambas partes desearán conciliar. Cierras el día en paz y retomando los planes de un futuro juntos.

Piscis hoy

No confiarás en las soluciones que te planteará un compañero de trabajo. No descartes ninguna estrategia sin evaluarla minuciosamente, solo así hallarás las salidas que necesitas, recuérdalo.