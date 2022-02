Horóscopo de hoy miércoles 16 de febrero de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Revisa AQUÍ el horóscopo de hoy, miércoles 16 de febrero de 2022, con las predicciones más acertadas para el amor, salud, economía y trabajo, a cargo del experto tarotista Jhan Sandoval. Revisa qué le traerán los astros en esta jornada a los 12 signos del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Los efectos de la luna llena del 16 de febrero se hacen sentir sobre los signos zodiacales, y algunos de ellos podrían encontrar el amor. Para que estés al tanto de los mensajes de la astrología para tí, tu familia y amigos, La República también te trae el más completo horóscopo mensual y horóscopo semanal con los pronósticos para los siguientes días.

Aries hoy

Conversarás con una persona madura que te hará entender los errores que has cometido en tu relación. No obstante, aún no es el momento de buscar a tu pareja para pedirle disculpas, espera.

Tauro hoy

La estrategia que tienes en mente será exitosa. En poco tiempo resolverás ese problema que ha afectado a todo tu entorno. En el amor, estarías siendo distante y esa persona buscará aclaraciones.

Géminis hoy

Las cosas a nivel laboral se han complicado, pero gracias a tu inteligencia y rapidez, lograrás encontrar soluciones inmediatas y todo se resolverá. Es posible que recibas el pago de un dinero.

Cáncer hoy

No lo dudes y busca a esa persona que sabes cuenta con las herramientas necesarias para hacer realidad tus proyectos, estará dispuesta a ayudarte. Recibirás noticias de alguien en el extranjero.

Leo hoy

Aunque la carga está siendo pesada, cuentas con la experiencia y la capacidad para resolver todo lo que tienes al frente. Solo es tu mente y el temor a no culminar lo que te paraliza. Vence los miedos.

Virgo hoy

Una persona que te aprecia se acercará para ayudarte. Unirán fuerzas y encontrarán solución a los temas laborales que te preocupaban. En el amor, romper tus límites y expresa lo que sientes.

Libra hoy

Luego de un tiempo de análisis, sabrás que camino escoger para conseguir las metas que deseas. Hoy tendrás que desplazarte a distintos lugares. Será un día estresante pero muy productivo.

Escorpio hoy

No tomes decisiones o firmes documentos si tienes dudas. Es conveniente que sigas investigando y asesorándote. Si lo haces, descubrirás detalles importantes que necesitan ser corregidos.

Sagitario hoy

Un familiar o amistad estaría actuando de forma caprichosa y tu falta de paciencia junto con tu absoluta franqueza podría conducirte a decir cosas hirientes. Contrólate y sé más tolerante.

Capricornio hoy

Tienes que saldar una deuda y es posible que alguien te brinde ese préstamo que necesitas, pero bajo condiciones que pueden atarte a mayores compromisos. No te arriesgues, espera.

Acuario hoy

Un compañero que te generó problemas laborales está pasando por una situación complicada. Olvidarás los malos entendidos y le brindarás tu apoyo. Tu actitud lo sorprenderá y te lo agradecerá.

Piscis hoy

Hay condiciones laborales que no estarías cumpliendo. Es posible que tengas una llamada de atención y una necesidad por corregir errores. En lo social, asistirás a una reunión con amistades.