Horóscopo de hoy domingo 13 de febrero del 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal.

¿Quieres conocer lo que te deparan los astros hoy, domingo 13 de febrero? El acertado astrólogo Jhan Sandoval te brinda los más precisos pronósticos según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Termina tu semana siguiendo sus consejos astrales para triunfar en el amor, trabajo, salud, dinero y mucho más.

Recuerda que Mercurio retrógrado seguirá afectando de varias maneras a los distintos signos del zodíaco. Para que no te agarre desprevenido en tu desempeño profesional y relaciones con los tuyos, puedes seguir nuestras recomendaciones y pronósticos al respecto. No olvides que La República te trae el más completo horóscopo semanal y mensual.

Aries hoy

Estás al frente de una nueva oportunidad sentimental, pero el temor a comprometerte estaría haciendo que actúes con ambigüedad o inconstancia. Cambia de actitud o esa persona se alejaría.

Tauro hoy

No quieres perder a esa persona que sientes se ha distanciado de ti. No obstante, no estás dispuesto a cambiar para que las cosas mejoren. Hoy pueden hablar y llegar a un acuerdo, inténtalo.

Géminis hoy

En una reunión con amistades te reencontrarás con esa persona que te gusta, pero que por inseguridades y orgullos se han distanciado. No te es cómodo mantener esa posición, acércate.

Cáncer hoy

Te liberas de tensiones y una serie de responsabilidades que te mantenías encadenado. Hoy disfrutarás de tu tiempo libre y es posible que realices un paseo en compañía de tus seres queridos.

Leo hoy

Has estado atado a una serie de pensamientos negativos que no te han permitido resolver varios pendientes laborales o familiares. Hoy una amistad te ayudará a recapacitar y ordenar tus ideas.

Virgo hoy

Últimamente has estado perdiendo la paciencia con tus seres queridos. Esto se debe a situaciones laborales o económicas que no has terminado por resolver. Reflexiona y recupera la calma.

Libra hoy

Te está costando pasar por alto los errores de ese familiar que constantemente te genera tensión. No es el momento de hablar, menos reclamarle por sus actos. Deja que pase un tiempo, espera.

Escorpio hoy

Luego de un tiempo de desamor y tristeza, llega una nueva oportunidad a tu vida sentimental. No te aceleres ni permitas que la ilusión te haga perder el horizonte. Conviene ir lentamente.

Sagitario hoy

La desconfianza que le tienes a esa persona es excesiva e injustificada. Contrólate, ya que podrías actuar con intolerancia y afectar más el lazo que los une. De ti depende que todo cambie.

Capricornio hoy

Es posible que no sea un día de descanso. Hoy tendrás que encargarte de varios asuntos que te obliguen a desplazarte constantemente. Terminarás agotado, pero satisfecho por lo resultados.

Acuario hoy

Terminas la semana con una sensación de calma y satisfacción. Es posible que surja algún encuentro con alguien que llama tu atención. Comprobarás que hay más química de lo que imaginaste.

Piscis hoy

Invertirás tiempo y dinero en agasajar a una amistad o familiar. No te excedas del presupuesto, ya que podrías perder los límites y no te conviene. En el amor, no evadas esa aclaración.