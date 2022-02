Horóscopo de hoy, sábado 12 de febrero de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Lee el horóscopo de hoy, sábado 12 de febrero de 2022, y conoce qué te deparan los astros, según las acertadas predicciones del tarotista Jhan Sandoval. Culmina la semana con los mejores consejos en salud, amor, dinero y trabajo para los doce signos del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries hoy

Es posible que no te hayas sentido incluido en un acuerdo de tipo familiar y esto te haya molestado. Antes de apresurarte a realizar algún juicio, busca dialogar y podrás entender la situación.

Tauro hoy

Todos los problemas que te habían angustiado se han ido resolviendo. Hoy recuperas esa sensación de paz y equilibrio que habías perdido. Es posible que asistas a un evento social que disfrutarás.

Géminis hoy

Si has enfrentado conflictos o disputas, hoy acaba todo lo negativo para darle paso a un tiempo de armonía y felicidad. En el amor, recibirás un presente de una persona especial, te sorprenderá.

Cáncer hoy

Hay una persona que espera una comunicación de tu parte, pero algo te ha hecho perder los ánimos o el interés. No tomes distancia, puesto que tendrías al frente una oportunidad para ser feliz.

Leo hoy

El exceso de responsabilidades estaría alterando tu carácter. Contrólate y evita pelear con las personas que te rodean. Tus amigos o familia no tienen la culpa de lo que estás pasando. Sé paciente.

Virgo hoy

El tiempo ha pasado y te ha permitido evaluar esa situación amorosa. Hoy decides comunicarte con esa persona que te importa tanto. Su receptividad será inmediata. Ambos se disculparán.

Libra hoy

Aunque ambas partes habían decidido alejarse, por los motivos que fueran, sigues extrañando a esa persona y ella también te extraña a ti. En poco tiempo surgirá un reencuentro y una reconciliación.

Escorpio hoy

Esa persona tiene muchas cosas por decir, pero el temor a enfrentarla estaría haciendo que actúes con evasión. No compliques esa situación sentimental. Es el momento de hablar y entenderse.

Sagitario hoy

El día te sorprenderá con varias actividades. Algunas requerirán que te desplaces y otras que gestiones temas con dinero. Terminarás agotado, pero resolviendo todos los pendientes.

Capricornio hoy

Luego de esa pelea, esa persona sigue a la defensiva, esperando algún ataque tuyo para poder responder. No cedas a ninguna provocación y muestra madurez. Las aguas luego se calmarán.

Acuario hoy

Esa persona que pretende comprometerte a un préstamo no es del todo sincera y no deberías ceder a brindarle apoyo si no te sientes seguro de la devolución. No te aceleres y reflexiona.

Piscis hoy

Aunque pretendas ocultar tus sentimientos y fingir que solo existe amistad entre tú y esa persona, hay sentimientos que siguen creciendo y es de ambas partes. No te detengas y expresa tu interés.