Estos son los signos zodiacales que no soportan el Día de San Valentín

El Día de San Valentín es el más esperado por parejas de todo el mundo para demostrarse el amor que se tienen. Sin embargo, no todos los signos del zodíaco tienen el mismo entusiasmo por esta fecha. Conoce cuáles son los que sienten más desagrado por el Día del Amor y la Amistad, de acuerdo con la astrología.

El mismo concepto de ‘celebrar el amor’ en una fecha específica puede resultar incómodo y hasta comercial para algunas personas. Otras, por su parte, odian lo ‘romántico’ y tienen otras formas de mostrar lo que sienten. Por ello, es poco probable que los siguientes signos zodiacales te sorprendan con algún regalo, aunque eso no significa que te amen menos.

No obstante, si todavía quieres darles algún detalle o hacerlos sentirse especiales, en esta nota te brindamos algunas recomendaciones.

¿Cuáles son los signos zodiacales que odian San Valentín?

Son tres los signos del horóscopo que muestran menos entusiasmo por el Día de San Valentín: Géminis, Sagitario y Capricornio. Revisa qué los lleva a pensar de esta manera y cómo demostrarles tu amor de la mejor forma en esta fecha, según la información astrológica publicada en el portal Soy Carmín.

Géminis

Si bien Géminis ama recibir regalos, no suele ver esta fecha con buenos ojos, ya que prefiere las manifestaciones espontaneas de amor antes que las típicas del 14 de febrero, que cataloga de forzadas y artificiales. Por ello, no te sorprendas si ellos miran con desagrado a las parejas que celebran este día. Un presente que sí puede gustarles es un día de aventura.

Sagitario

El problema de Sagitario con el Día de San Valentín es que no ve la necesidad de celebrar al amor en una fecha específica, sino que prefiere hacerlo a diario. Por ello, probablemente rechace las actividades románticas del día, aunque no descartaría una velada romántica para dos. Solo piensa en un lugar emocionante que ambos puedan explorar.

Capricornio

Las personas de Capricornio se caracterizan por preferir lo racional a lo emocional. Por eso, son poco románticos y no tienden a entusiasmarse por los regalos ni por los detalles. No obstante, esto no significa que no amen o no sientan, ya que tienen su propia forma de expresarse. Es más seguro que te preparen una sorpresa en cualquier otro día.

