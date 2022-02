Horóscopo de hoy lunes 7 de febrero de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Revisa AQUÍ el horóscopo de hoy, lunes 7 de febrero de 2022, y entérate qué te depara el destino según las más acertadas predicciones del tarot a cargo de Jhan Sandoval. Entérate qué advierten los astros para la salud, amor, economía y trabajo de los doce signos del zodíaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Comenzamos una nueva semana, ya inmersos en el mes de febrero, y la astrología te recuerda que debes adaptarte a los cambios que se avecinan y actuar siempre de manera considerada con quienes te rodean. Para más detalles sobre tu destino, no olvides consultar nuestro horóscopo mensual, así como el horóscopo de mañana y de todos los días en La República.

Aries hoy

Los obstáculos que has tenido por escasez económica terminan. Hoy recibes un dinero que te permitirá resolver tus problemas. En el amor, esa persona actuará de forma reflexiva y madura.

Tauro hoy

Comprobarás que un compañero en el que confiabas no actuaba de forma responsable y esto podría llevarte a confrontarlo. Evita discusiones y dialoga. Alterarte no le permitirá reflexionar.

Géminis hoy

Tu constancia y detalles harán que esa persona supere las dudas y se deje llevar por sus sentimientos. Hoy surgirá un reencuentro que será el inicio a un nuevo romance, lo disfrutarás.

Cáncer hoy

Culminarás de manera exitosa esa labor que te encargaron. Habrá reconocimiento, pero también una sensación de libertad luego de haberte esforzado tanto. Pensarás en realizar un viaje.

Leo hoy

Estás dilatando las soluciones a ese problema por no pedir ayuda. Hoy tendrás al frente a alguien que se comprometerá a apoyarte. Acepta su orientación y en poco tiempo todo se resolverá.

Virgo hoy

Comienzas una actividad que te demandará mucho esfuerzo, pero a la vez favorecerá a tu imagen, puesto que tendrás que liderar. No pierdas la mesura y el equilibrio, así todos te ayudarán.

Libra hoy

Estás liberándote de sentimientos amargos o tristes. Hoy volverás a brillar y a ser el centro de atención a donde vayas. Es posible que asistas a un evento familiar, te hará bien divertirte y relajarte.

Escorpio hoy

Has estado siendo muy inflexible con tus ideas, pero hoy conversarás con alguien que ha pasado la misma situación que tú y sus palabras te harán reflexionar. Tu cambio será muy positivo.

Sagitario hoy

Estás saliendo de esa nostalgia que te mantenía atrapado en los recuerdos de un amor del pasado. Ahora todo cambiará, dejarás a un lado la tristeza y te embarcarás en una nueva conquista.

Capricornio hoy

Estás por realizar una transacción de dinero que no sería del todo conveniente, evalúa bien cualquier gestión que vincule dinero. Se presentan cambios en tu agenda laboral, adáptate.

Acuario hoy

En un compartir familiar podrías hacer comentarios sin mala intención, pero que terminen afectando a alguien que aprecias mucho. Cuida tus palabras y evitarás que ellas te perjudiquen.

Piscis hoy

No estás de acuerdo con la manera en la que un superior está comandando ese proyecto, no obstante, no te conviene discrepar abiertamente. Esta actitud traería conflictos que debes evitar.