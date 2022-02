Horóscopo de hoy miércoles 2 de febrero de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Conoce en esta nota lo que los astros tienen preparado para ti en el horóscopo de hoy, miércoles 2 de febrero de 2022. El acertado astrólogo Jhan Sandoval te trae los pronósticos más acertados para que los signos de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis puedan saber lo que les depara el tarot en el amor, la salud, la amistad, la familia, el trabajo y el dinero.

Además, recuerda que también puedes consultar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología para todo el mes, repasa el horóscopo mensual de La República.

Aries hoy

Tu economía aún no es del todo estable y sería conveniente esperar un poco más antes de realizar esa inversión que tienes en mente. Apresurarte podría conducirte a pérdidas, debes evitarlo.

Tauro hoy

Evaluarás detenidamente la labor de esa persona en la que confiaste cosas muy importantes. Comprobarás algunos descuidos y es posible que lo separas de algunas funciones, será lo mejor.

Géminis hoy

No te distraigas en temas de poca importancia. Tienes en manos una labor que requiere de tu máxima concentración. En lo sentimental, te alejas de alguien que actúa con inmadurez.

Cáncer hoy

Hoy escucharías chismes que arrastran una cadena de información tergiversada. No creas en nada que no puedas comprobar de la misma fuente. Así evitarás juzgar de una forma equivocada.

Leo hoy

Es posible que se cancelen algunas gestiones que considerabas te generaría ingresos inmediatos, paciencia. En el amor, no juegues con esa persona. Si no eres claro, en poco tiempo se alejaría.

Virgo hoy

Aunque te emociones por esa buena noticia laboral, es conveniente esperar y no acelerar ningún proceso. En el amor, no te lastimes por el comentario de esa persona. No lo hará con mala intención.

Libra hoy

La historia amorosa que parecía iniciarse te ha generado mucha incertidumbre, por la ambigüedad de esa persona. No tires todo a la borda y búscala, hay cosas de ella que necesitas entender.

Escorpio hoy

El cansancio y la rutina te hacen ver complicaciones donde no las hay. Trata de calmarte y encontrarás fácilmente soluciones a todo lo que hoy te preocupa. En el amor, no desconfíes tanto.

Sagitario hoy

Un tema económico podría ser motivo de discusiones en el hogar. No pierdas la tolerancia y trata de dialogar, será la manera correcta de manejar este mal momento. Luego todo pasará.

Capricornio hoy

No insistas en una estrategia laboral que ahora no resultaría del todo exitosa. Tienes que abrir tu mente y escuchar las sugerencias de personas más actualizadas, solo así avanzarás.

Acuario hoy

Inicias una actividad que será exitosa, confía en tu capacidad y no dejes de luchar. En el amor, piensas en acercarte a alguien que aún no te ha perdonado. No aceleres procesos y espera.

Piscis hoy

Tienes temor de aceptar esa propuesta por considerarla riesgosa. No descartes algo que pueda ser positivo para tu futuro laboral. Hoy conversarás con una amistad que te hará ver lo conveniente.