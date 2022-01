Horóscopo de hoy miércoles 26 de enero de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Horóscopo de hoy, miércoles 26 de enero por Jhan Sandoval. El reconocido astrólogo te presenta sus acertadas predicciones para los signos zodiacales de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Estos vaticinios te ayudarán a guiar tu destino para que puedas triunfar en el amor, trabajo, salud, dinero y más.

Recuerda que Mercurio retrógrado seguirá afectando de varias maneras a los distintos signos del zodíaco. Para que no te agarre desprevenido en tu desempeño profesional y relaciones con los tuyos, puedes seguir nuestras recomendaciones y pronósticos al respecto. No olvides que La República te trae el más completo horóscopo semanal, de mañana y de todos los días.

Aries hoy

No retomes ningún proyecto del pasado si no cuentas con el apoyo necesario para poder concretarlo. En el amor, no discutas con tu pareja por cosas que no tienen gran importancia. Sé tolerante.

Tauro hoy

Una persona que te estima notará que estás muy cerca de tomar una decisión de tipo económico que no sería del todo favorable. Sigue sus consejos, te encaminará por lo más conveniente.

Géminis hoy

Se ha integrado a tu grupo una nueva amistad. Esta persona se acercará a ti a ofrecerte sociedades o negocios que no serían convenientes. No te dejes llevar por la tentación, evitarás pérdidas.

Cáncer hoy

Esa persona que te ha dado la espalda sabe que estás padeciendo por su ausencia. Sé fuerte y no dejes que su indiferencia te haga daño. Conviene dejar atrás todo lo que pueda lastimarte.

Leo hoy

Sigues elucubrando ideas sobre esa situación que has vivido en lo emocional. Pero lejos de aclararte estás agregando escenas que vienen de tu imaginación. Controla tus pensamientos y espera.

Virgo hoy

Retomas un proyecto que habías abandonado en el pasado. Esta vez te acompañará la estrategia y la experiencia necesaria para que puedas encaminarlo de manera exitosa. No tengas temor.

Libra hoy

No te confíes del atractivo que ejerces sobre esa persona. Es posible que tu actitud esté rozando lo indiferente y lejos de llamar su atención podrías distanciarla. Aún puedes cambiar para bien.

Escorpio hoy

Será un día muy positivo. Lograrás culminar con éxito una labor encomendada y es posible que hables de un aumento salarial o un ascenso. Este será un tiempo de brillo y crecimiento.

Sagitario hoy

Has estado manejando tus actividades bajo una estrategia poco adecuada. Hoy seguirás otras pautas y el cambio permitirá acelerar todo lo que te resultaba extenuante y complicado.

Capricornio hoy

Ese tiempo lento está terminando. Llega un cambio de escenario que traerá mejoras y oportunidades de crecimiento para ti. Solo evita desconfiar tanto y trata de arriesgarte a lo nuevo.

Acuario hoy

Alguien que pretende tomar las decisiones que antes tú definías buscará discrepar contigo. No caigas en conflictos innecesarios y resuelve cualquier diferencia dialogando. Será lo mejor.

Piscis hoy

No descuides aquellas labores que te han encargado. Alguien podría dudar de tu constancia si nota que tienes pendientes actividades que debiste culminar días atrás. Esfuérzate y organízate.