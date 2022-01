Horóscopo de hoy jueves 27 de enero de 2022: consulta las predicciones por signo zodiacal

Conoce en esta nota lo que los astros tienen preparado para ti en el horóscopo de hoy, jueves 27 de enero de 2022. El acertado astrólogo Jhan Sandoval te trae los pronósticos más acertados para que los signos de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis puedan saber lo que les depara el tarot en el amor, la salud, la amistad, la familia, el trabajo y el dinero.

Además, recuerda que también puedes consultar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología para todo el mes, repasa el horóscopo mensual de La República.

Aries hoy

La vida está dando un giro muy positivo, el que habías esperado siempre. No dejes que tu orgullo te haga lapidar esa oportunidad que se ha puesto al frente. Si la rechazas, luego te arrepentirías.

Tauro hoy

Recibirás un dinero, úsalo para saldar esa deuda que tanto te preocupaba. Si lo destinas a otras cosas, luego tendrías problemas para saldar pendientes. En el amor, no evadas a esa persona.

Géminis hoy

Tendrás que abandonar una actividad para dedicarte a otra que requiere desplazamientos y mucho esfuerzo. Será un día muy agotador, pero sabrás manejarte y tendrás éxito.

Cáncer hoy

Tu excesiva desconfianza te hace tomar con mucho escepticismo el apoyo que desean brindarte el entorno. No cortes tus alianzas y confía, solo así podrás resolver los problemas que enfrentas.

Leo hoy

Las acciones injustas o poco responsables de un compañero te impulsarían a realizar críticas que serían tomadas con intolerancia. No pierdas la diplomacia si deseas ser escuchado y entendido.

Virgo hoy

No actúes de forma intolerante con las personas que quieres. Hay maneras de hacerte entender, pero hacerlo de una forma autoritaria únicamente te alejaría de los que más amas. Debes evitarlo.

Libra hoy

Vuelve el optimismo y el deseo por luchar por tus objetivos. Hoy tendrás el apoyo de una persona que tiene toda la intención de orientarte por el camino que más te conviene. Escucha sus consejos.

Escorpio hoy

Has analizado esa pelea y las consecuencias que ha traído a tu vida familiar. Te darás cuenta que no era necesario decir cosas tan duras y buscarás a esa persona para pedirle disculpas.

Sagitario hoy

No permitas que la observación o expectativa que el entorno ha puesto sobre ti te genere inseguridad. No es el momento de dudar, si confías en tu capacidad alcanzarás todos los objetivos.

Capricornio hoy

Cortas lazos con una persona que constantemente hace comentarios negativos sobre los proyectos que deseas realizar. Alejarte de su influencia te hará ver el panorama positivamente.

Acuario hoy

En medio de una situación crítica aparecerán las personas correctas y las soluciones adecuadas para que salgas con éxito de todos tus problemas. Recibirás un dinero, no lo malgastes.

Piscis hoy

No quieres soltar lo que has conseguido hasta el momento, pero será indispensable hacer sacrificios si deseas ver avances profesionales y económicos. No te estanques y apuesta por lo nuevo.