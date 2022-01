Horóscopo chino 2022: ¿cuáles son los signos más amistosos y protectores?

El horóscopo chino 2022 no solo pronostica la fortuna de los 12 signos del zodíaco en salud, dinero y amor, sino que también nos indica los distintos rasgos que definen la personalidad de estos animales. ¿Cuáles son los más amigables de todos? Conócelos a continuación.

En este Año del Tigre de Agua, que comienza el 1 de febrero, será muy importante entender cuáles son las características de cada signo para tratar a los demás sin problemas y moderar algunos aspectos de nosotros mismos. En ese sentido, aquí te explicamos qué animales son más confiables y leales en una amistad.

¿Cuáles son los signos más amigables del horóscopo chino?

Los animales del horóscopo chino más amistosos y protectores de todos son el Conejo, el Perro y el Cerdo. Conoce a continuación cuáles son las características de los amigos que pertenecen a estos signos, según la información astrológica publicada en El Heraldo de México:

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963)

Tranquilos, pero a la vez confiados y fuertes, los Conejos son muy hábiles para socializar y tienen un aura que atrae a quienes los rodean. Están dotados de una gran sensibilidad a raíz de su gusto por el arte y de su enorme empatía.

Usualmente, las personas del signo del Conejo cuentan con una extensa red social donde incluyen a amigos de todo tipo, sin hacer distinción de nivel socioeconómico u otras particularidades.

Signo del Conejo. Foto: composición LR

Perro (2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970)

Puede que en ocasiones el Perro no tenga muchos amigos, pero ten por seguro que será una muy buena amistad. Es muy servicial, buen confidente y sabe dar consejos. Bastante altruista, es quizá el animal más humano.

Si algo caracteriza al Perro es su capacidad para contactar y defender a quienes más sufren y no pueden expresarse. No soporta las injusticias y es capaz de jugársela por alguien, aunque no sepa las causas del conflicto. También es muy disciplinado y humilde.

Signo del Perro. Foto: composición LR

Cerdo (2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971)

A primera vista, el Cerdo puede parecer bastante reservado; pero cuando se abre a quienes aprecia, es el más protector y compasivo de los amigos. Resaltan también su lealtad y su carácter servicial.

El Cerdo detesta la mentira y está dispuesto a todo por sus amigos, aunque a veces sus ganas de proteger a los demás pueden pasarse de la raya y convertirlo en sobreprotector e inflexible, sobre todo con los hijos. No obstante, es muy empático.

Signo del Cerdo. Foto: composición LR

¿Cómo saber cuál es mi signo en el horóscopo chino?

A continuación, te presentamos el cuadro completo del horóscopo chino para que puedas saber cuál es tu signo según tu fecha de nacimiento:

Horóscopo chino Signos compatibles Rata 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Buey 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Tigre 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Conejo 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. Dragón 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Serpiente 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Caballo 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Cabra 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Mono 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. Gallo 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Perro 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

