Horóscopo semanal del 17 al 23 de enero: predicciones para tu signo por Mhoni Vidente

Lee AQUÍ el horóscopo semanal del 17 al 23 de enero de 2022 y descubre las predicciones más acertadas de la experta tarotista Mhoni Vidente para tu signo en salud, dinero, trabajo y amor a lo largo de esta semana. Revisa qué le pronostican y aconsejan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en estos días.

No olvides que en La República podrás encontrar el horóscopo mensual y el horóscopo diario para cada día de la semana, de modo que puedas estar atento a los mensajes de la astrología y tomar las mejores decisiones en tu vida profesional y personal, así como en las relaciones con tu familia, pareja, amigos y más.

Horóscopo semanal para Aries

Estás entrando en un periodo crucial de tu vida, en donde estás renaciendo en muchos sentidos y empezando un nuevo ciclo de abundancia para tu signo.

Esto también te dice que estás destinado a conducirte a niveles más elevados en tu ambiente de trabajo y sobre todo te llenarás de nuevas experiencias que te harán más fuerte en tu día a día. Recuerda que la base de tu signo de fuego es la confianza en ti mismo.

Tu número de la suerte es el 6. Tu día de la semana: el martes y este día está diseñado para triunfar completamente en tu ambiente laboral; como buen carnero, el color rojo va a predominar en estos días para tu abundancia.

No le digas no al amor, ya es tiempo de tener una pareja estable. Sorpresas económicas inundan tus días, cuidado con la salud, no seas tan confiado y trata de protegerte.

Horóscopo semanal para Tauro

A partir de esta semana tu signo tendrá las oportunidades para crecer en todas las formas que desea, es decir, el ámbito laboral y económico que desea el Tauro para vivir de lo mejor.

Recuerda que tu signo está condenado a ser feliz, así que trata de no sabotearte tú mismo, vendrá una corriente de energías positivas que te llenarán de ilusiones para formar un patrimonio, siempre tu optimismo hará que se concreten tus oportunidades de vida.

Empieza un tiempo y ciclo favorable para enamorarte y tener a tu lado esa persona que tanto deseas para compartir tu existencia. Tienes viajes en puerta y mejoras en tu nivel profesional.

Ten cuidado con las traiciones de amigos que están muy cerca de ti y no descuides la salud. Tus números de la suerte son 1 y 29. Tu día de la semana: el viernes. Tu color de abundancia es el verde fuerte.

Horóscopo semanal para Géminis

Tus relaciones personales crecerán y conocerás personas que te van a ayudar para crecer más en lo profesional y una buena oportunidad de trabajo vendrá a ti gracias a un buen amigo que te recomienda.

Recuerda que tu signo está en el ciclo de grandes cambios en tu pensamiento y forma de ser, por lo que deberás ser más constante con todo lo que vayas a realizar y sobre todo quitarte rencores y corajes que tenías de tu pasado, estas viviendo una verdadera etapa de crecimiento espiritual.

Debes cambiarte de casa y decidirte a comprar una propia. Te invitan a un negocio, trata de analizarlo y acepta que te va a ir muy bien. Tus números de la suerte son 11 y 23.

Tu día de la semana será el miércoles, este día vendrá una sorpresa amorosa que te hará muy feliz. Tu color: el amarillo, recuerda que la suerte está de tu lado, tómala.

Horóscopo semanal para Cáncer

Vienen energías cruzadas y un periodo de turbulencias en cuestión de trabajo, por eso la recomendación es no discutir y analizar dos veces lo que vayas a comentar a los demás, vas a estar experimentando cambios radicales en todos los sentidos de tu vida y más en cuestión amorosa.

Debes superar cualquier obstáculo que se te presente sin hacer ningún drama, con la mentalidad firme que serás el triunfador de todo lo que vayas a hacer.

Te llega la oportunidad de un cambio de trabajo mejor pagado, acéptalo que te irá de lo mejor. Tus números de la suerte: 39 y 78.

Tu día de la semana: el lunes, es decir, debes empezar estos días con el pie derecho y concentrarte en qué deseas en tu vida para estar mejor. Tus colores: el blanco y plateado, trata de ponerte algo de plata para protegerte de las malas energías.

Horóscopo semanal para Leo

La suerte te sonríe, por lo que tu creatividad, tu inspiración y tu desarrollo profesional estarán espectaculares y por fin recibirás eso que tanto deseas: la propuesta de tener un mejor trabajo y desarrollarte mejor en tu ámbito profesional.

Recuerda que no se puede tener todo y más en tu signo de fuego que te traerá días de conflictos amorosos por no saber si quieres seguir con tu pareja o darte un tiempo.

Entiende que son tiempos de madurez y a la vez saber qué necesitas para vivir en paz con tu relación sentimental. Te llegan propuestas para irte a vivir al extranjero y al viaje de tu vida. Tus números de la suerte son 4 y 55.

Tu día mejor de la semana será el domingo, esto indica que debes retomar tu vida espiritual y saber que no estás solo para enfrentar tus obstáculos. Tu color: el naranja, úsalo más en estos días.

Horóscopo semanal para Virgo

A tu signo le van a afectar mucho las energías cruzadas y revueltas, así que ten cuidado con problemas de salud y de depresión, te recomiendo prender una vela roja y usar agua bendita en la nuca y hasta que esta energía negativa pase debes mantenerte con toda la buena actitud en todo lo que realices y no caer en situaciones de angustia. Se resuelve a tu favor un problema legal que te va a dar mucha felicidad.

Tendrás un golpe de suerte con los números 26 y 70. El signo de Virgo es uno de los más compasivos y tiernos del Zodiaco, por su amor a la vida que los hace ser grandes líderes creativos y con dones de admiración a la belleza humana, por eso casi siempre buscas el amor verdadero.

Tu mejor día de la semana será el miércoles. Tus colores de la abundancia: rojo y gris. No caigas otra vez con ese amor que no era para ti.

Horóscopo semanal para Libra

Esta semana tendrás toda la buena suerte para hacer cambios positivos en tu vida, tu signo está en una época de transformación de energías y eso te ayudará a crecer más profesionalmente, solo trata de quitarte de encima malas amistades que únicamente te quieren por interés económico.

Recibirás un bono o compensación laboral. Ya no pelees con tu pareja, los Libra siempre dramatizan todas las situaciones.

Es tiempo de sentirte y verte más joven, así que no descuides la dieta y el ejercicio. Tendrás un golpe con los números 4 y 13. En cuestiones amorosas, por fin encontrarás la pareja ideal.

Tu mejor día será el viernes. Tu lema: “Sigue con tu esfuerzo que tiene asegurado el éxito”. Tus colores de la abundancia son el rosa y el verde.

Horóscopo semanal para Escorpio

Tendrás una propuesta de cambio de trabajo en estos días, a tu signo lo domina crecimiento económico y atraviesas por una etapa de prosperidad profesional.

No arruines los buenos momentos con tu pareja por culpa de celos y malos entendidos, recuerda que tu carácter es muy fuerte y eso afecta tu relación amorosa. Tendrás un golpe de suerte con los números 31 y 28.

A los Escorpión que están solteros tendrán amores prohibidos, la convivencia en el trabajo hace que te ilusiones con tus compañeros, pero lo peor que puedes hacer es enredarte con personas comprometidas o casadas, no te metas en problemas sentimentales.

No tomes decisiones precipitadas y trata de controlar tu temperamento para que no tengas problemas en lo laboral. Tendrás suerte en negocios propios; son tiempos de renovación, es decir, sacar lo mejor de ti en todo lo que vayas a realizar.

Horóscopo semanal para Sagitario

Estarás un poco alterado por problemas personales esta semana, necesitas sacar de tus pensamientos situaciones de tu pasado y inyectarte de energía positiva en tu día a día. Saldrás de viaje por cuestiones de trabajo.

Te llega un dinero extra para pagar una deuda. A los Sagitario les molesta que las cosas no se hagan como ellos quieren, pero te traerá dificultades ser controlador y en especial de tu pareja, así que aprende a relajarte.

Tendrás exámenes en tu escuela, trata de ser más aplicado en tus estudios. Llegará a ti un golpe de suerte en la lotería con los números 21 y 19. Tu compatibilidad en el amor será con los signos de Capricornio, Aries y Leo.

Tu mejor día de la semana será el jueves; tus colores: el violeta y azul fuerte. Serán días cruciales para cambios de trabajo, aplícate en tus entrevistas y usa un listón rojo amarrado con tres nudos en tu pie izquierdo.

Horóscopo semanal para Capricornio

Serán unos días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo y nuevos proyectos. No te agobies por problemas de pareja, intenta llegar a un acuerdo y si no se puede, es mejor darse un tiempo.

Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 7 y 30. Te llega un dinero que no esperabas por una deuda del pasado. Arreglas papelería de impuestos o cuenta bancaria. Planeas un viaje en marzo con tus amigos.

Estarás un poco alterado por situaciones laborales, pero no te involucras en cosas que no puedas controlar. Serán días clave para definir tus pasos hacia el éxito, tendrás una propuesta para vivir en el extranjero.

Tu mejor día será el sábado; tus colores de la abundancia: amarillo y naranja. Alguien de Aries o Géminis vendrá a ti con mucha fuerza amorosa.

Horóscopo semanal para Acuario

Semana de festejos y buenas energías a tu alrededor porque se acerca tu cumpleaños. Habrá días en que tengas sentimientos encontrados, no sabrás qué hacer en cuestión de un amor del pasado, recuerda dejar que las cosas fluyan y que el mismo destino te junte o te separe de esa persona, tú no hagas nada.

Tendrás una revisión laboral por parte de tus jefes, así que trata de poner en orden todo tu entorno de trabajo, ya no busques problemas donde no los hay y menos en el trabajo, tú trata de tranquilizarte y dejar que todo se dé.

Saldrás de viaje para visitar a unos familiares. Tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 25. Debes crear tu propio hogar, es decir, son tiempos de vivir solo y un poco aparte de la familia. Tu mejor día de la semana será el sábado; tus colores de la abundancia: azul fuerte y naranja.

Horóscopo semanal para Piscis

La prosperidad y la continuidad a tus metas de vida estarán presentes esta semana, tu signo tiene la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto, así que no te estreses demasiado y verás que vas a lograrlo.

Tendrás un golpe de suerte con los números 6 y 15. Te busca un amor nuevo del signo de Sagitario o Cáncer que será muy compatible contigo, las relaciones nuevas debes llevarlas más despacio para que no abrumes a tu pareja. Llegarán amigos de fuera para vacacionar en tu ciudad.

En estos días ten más comunicación con tu ángel de la guarda para que te guíe en cuestiones de diseño artístico e idiomas, ya que eso te ayudará a crecer más.

Tu día de la semana es el martes; tus colores: morado y rojo. Harás descubrimientos de aptitudes y eso te hará progresar en lo profesional. Una invitación seria de cambiarte de casa te llega en estos días.

¿Qué signo del zodiaco soy según mi fecha de nacimiento?

Revisa aquí la fecha que le corresponde a cada uno de los signos zodiacales y cuál es el elemento que los representa.